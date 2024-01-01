В Молдове планируют создать систему оповещения и реагирования на трансграничные угрозы в сфере здравоохранения.
Регламент работы механизма должен утвердить кабинет министров. Системой будет управлять Министерство здравоохранения, передает noi.md
Она будет применяться к угрозам биологического происхождения, таким как инфекционные заболевания, в том числе зоонозного происхождения, устойчивые к противомикробным препаратам, и заболеваниям, вызванным биотоксинами или другими вредными биологическими агентами, не связанными с инфекционными заболеваниями, к опасностям химического, радиологического и ядерного происхождения, угрозам со стороны окружающей среды, в том числе связанные с климатом, угрозам неизвестного происхождения или рискам, которые могут представлять собой чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения международного значения.
Национальное агентство общественного здравоохранения уведомит систему о тревоге, если угроза является необычной или неожиданной для определенного места и времени, может вызвать значительный уровень заболеваемости или смертности среди людей, быстро расширяется или может превысить национальные возможности реагирования.
Кроме того, для выдачи уведомлений должен существовать риск того, что опасность может затронуть более чем одну административную территорию или более чем одно государство, в том числе приграничное, что требует времени для скоординированных реакций на региональном, национальном или европейском уровне.
При выявлении угроз здоровью населения медицинские лаборатории независимо от формы собственности и организационно-правовой формы обеспечат выявление и учет инфекционных заболеваний и сообщат имеющиеся у них данные о подозрении или подтвержденных случаях заболевания в течение первых 12 часов после установления диагноза.