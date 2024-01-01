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В Приднестровье проверят факты завышения цен на продукты питания

В Приднестровье проверят факты завышения цен на продукты питания
фото: Sputnik / Miroslav Rotari

В торговых точках на территории Приднестровья пройдут контрольные мероприятия по выявлению фактов необоснованного завышения цен.

С таким поручением к финансовому и экономическому ведомствам региона обратился Президент Приднестровья Вадим Красносельский. В проверках также примут участие представители местного управления внутренних дел.

Вадим Красносельский призвал предприятия сферы торговли не использовать в корыстных целях сложную внешнеэкономическую ситуацию", – говорится в заявлении пресс-службы Главы государства.

Как сообщила в своем телеграмм-канале пресс-служба главы государства, в адрес Президента поступают тревожные сигналы по этому поводу, информирует novostipmr

В проведении проверки будут задействованы подразделения МВД, Министерства финансов и Министерства экономического развития.

  • Сегодня, 09:50
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