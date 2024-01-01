Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия требуют от Еврокомиссии введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, передает rbc.ua
По его словам, пять восточных стран входят в число шести государств-членов ЕС, которые способны производить значительно больше пшеницы и кукурузы, чем им требуется.
"Именно поэтому Брюссель должен принять меры, которые защитят рынки государств-членов, граничащих с Украиной, и в то же время дадут им возможность использовать свой экспортный потенциал. Одним из таких вариантов может стать введение тарифов на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию", - заявил Надь.
Он также добавил, что Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия придерживаются общей позиции, направленной на то, чтобы украинский сельскохозяйственный экспорт не оказывал негативного влияния на европейский сельскохозяйственный рынок.
"Поэтому Брюссель также должен обеспечить последовательное применение сельскохозяйственных стандартов ЕС ко всем продуктам, предлагаемым европейским потребителям. Мы призываем Еврокомиссию представить отчет о соответствии производственных стандартов Украины стандартам сельскохозяйственной продукции ЕС", - заявил Надь.
Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что идея о введении импортных пошлин от министров сельского хозяйства соседей не может не подкупить новизной.
"Что-то мне подсказывает, что в решении о продлении беспошлинной и без квотной торговли ЕС с Украиной до середины 2025 года стремление министров сельского хозяйства 5 соседних стран отражения не найдут", - подчеркнул он в Telegram.
СМИ: Польша потребует отмены режима свободной торговли Украины с ЕС
Новое правительство Польши во главе с премьер-министром Дональдом Туском на фоне обещаний о приверженности поддержке Украины все же намерено сохранить протекционистскую политику своих предшественников. В частности, премьер будет выступать против продления соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС, сообщает Financial Times, передаёт korrespondent.net
Европейская комиссия должна предложить странам-членам ЕС продлить до июня 2025 года действие соглашения, согласно которому Украину временно освободили от таможенных тарифов и квот на экспорт в ЕС . Решение будет приниматься по принципу большинства голосов, так что позиция Польши не повлияет на результат, отмечает издание.
Стремление правительства Дональда Туска продолжить политику своих предшественников из правопопулистской партии Право и справедливость противоречит тому обещанию, которое оно давало всего месяц назад, принимая на себя полномочия, напомнил СМИ.
Издание также напоминает, что после вступления в должность Туск не решился приказать польской полиции и пограничникам осуществить силовое разблокирование границы.
Ранее Туск заявил, что Польша продолжит оказывать полную поддержку Украине в ее войне против России, но также пообещал защищать ключевые секторы польской экономики от нечестной конкуренции.
Однако он повторил тезис своих предшественников о том, что помощь ЕС сельскому хозяйству Украины является стимулом для агроолигархов, а не мелких фермеров.