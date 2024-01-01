В двадцати из тридцати бендерских детсадов открыли дежурные группы. Они работают до 18:00. Как сообщает novostipmr , об этом просили родители. Ранее этот вопрос поднимали и на совещании у Президента Вадима Красносельского.
«Данные группы открывались для детей, чьи родители заняты до 17:00 на производстве и в связи с отдаленностью от работы детского сада не успевают забрать детей до 17:30. Заявления на посещение данной группы родители подают через руководителей учреждений. На сегодняшний день, в связи с каникулами и новогодними праздниками, эти заявления все еще поступают. Что касается воспитателей в дежурных группах, так как рабочий день удлинен, им это все оплачивается», - рассказала главный специалист УНО г. Бендеры Инна Саввова.
В целом по Бендерам в дежурных группах на сегодняшний день остаются около 80-ти малышей.