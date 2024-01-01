Китайский стартап Betavolt представил ядерную батарейку BV100, которая может генерировать электроэнергию в течение 50 лет без необходимости зарядки и обслуживания.
В модуль размером меньше монеты (15 x 15 x 5 мм) поместили 63 ядерных изотопа. В итоге миниатюрная батарея может выдавать 100 микроватт электроэнергии и напряжение 3 В, а также способна работать при температурах от -60°C до 120°C. При всём этом она абсолютно безопасна, уверяют разработчики. Многослойная конструкция исключает возгорания и взрывы от внешнего воздействия, передает lifehacker.ru
"Атомные аккумуляторы экологически безопасны. После периода распада Никель-63 превращается в стабильные изотопы меди, которые не наносят вреда окружающей среде", - говорится в заявлении Betavolt.
Сейчас батарейка проходит пилотные испытания. После стартап рассчитывает начать серийное производство для использования в различной технике, включая смартфоны и дроны.
"Они также пригодны для аэрокосмической промышленности, оборудования для искусственного интеллекта, медицинских аппаратов и микропроцессоров" - сообщает Betavolt.
изображение: Betavolt
Реализованную в аккумуляторе технологию используют при строительстве космических кораблей и подводных систем. А вот производство термоядерных батареек до сих пор считалось слишком дорогостоящим предприятием. Американские и европейские исследовательские институты также работают в этом направлении.
К 2025-му Betavolt планирует выпустить аккумулятор мощностью 1 Вт. В компании уверены, что их изобретение позволит Китаю получить преимущество в наступившей эпохе ИИ.