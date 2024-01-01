Dnestr.TV

 
0

В Китае создали ядерную батарейку размером меньше монеты: она работает 50 лет

В Китае создали ядерную батарейку размером меньше монеты: она работает 50 лет
фото: lifehacker.ru

Китайский стартап Betavolt представил ядерную батарейку BV100, которая может генерировать электроэнергию в течение 50 лет без необходимости зарядки и обслуживания.

В модуль размером меньше монеты (15 x 15 x 5 мм) поместили 63 ядерных изотопа. В итоге миниатюрная батарея может выдавать 100 микроватт электроэнергии и напряжение 3 В, а также способна работать при температурах от -60°C до 120°C. При всём этом она абсолютно безопасна, уверяют разработчики. Многослойная конструкция исключает возгорания и взрывы от внешнего воздействия, передает lifehacker.ru

"Атомные аккумуляторы экологически безопасны. После периода распада Никель-63 превращается в стабильные изотопы меди, которые не наносят вреда окружающей среде", - говорится в заявлении Betavolt.

Сейчас батарейка проходит пилотные испытания. После стартап рассчитывает начать серийное производство для использования в различной технике, включая смартфоны и дроны.

"Они также пригодны для аэрокосмической промышленности, оборудования для искусственного интеллекта, медицинских аппаратов и микропроцессоров" - сообщает Betavolt.

В Китае создали ядерную батарейку размером меньше монеты: она работает 50 лет
изображение: Betavolt

Реализованную в аккумуляторе технологию используют при строительстве космических кораблей и подводных систем. А вот производство термоядерных батареек до сих пор считалось слишком дорогостоящим предприятием. Американские и европейские исследовательские институты также работают в этом направлении.

К 2025-му Betavolt планирует выпустить аккумулятор мощностью 1 Вт. В компании уверены, что их изобретение позволит Китаю получить преимущество в наступившей эпохе ИИ.

  • Сегодня, 10:33
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна