Вандалы в молдавском городе Бельцы сорвали информационное панно, установленное на улице имени маршала Родиона Малиновского, на котором была размещена информация о подвигах героя, участвовавшего в освобождении Молдавии, сообщил глава национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович в Telegram-канале, передаёт РИА Новости
"В Бельцах неизвестные вандалы сорвали информационное панно, установленное на улице маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Информационная табличка на двух языках - молдавском и русском, содержала информацию о подвигах героя Великой Отечественной войны, среди которых оборона Молдавии в 1941-м году", - написал Петрович.
Он отметил, что благодаря полководческому таланту Малиновского территория советской Молдавии в августе 1944 года была полностью освобождена от румыно-немецкой фашистской оккупации.
Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.