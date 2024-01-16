В тираспольском офисе Миссии ОБСЕ в Молдове в присутствии представителей посредников и наблюдателей прошла первая с 20 июня прошлого года встреча главных переговорщиков Виталия Игнатьева и Олега Серебряна.
Как сообщила пресс-служба МИД ПМР, открывая заседание, министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев подверг критике меры Республики Молдова по истребованию таможенных пошлин с приднестровских предприятий, подчеркнув заинтересованность в сохранении условий для мирного диалога. В этом смысле была выражена поддержка подходам главы Миссии ОБСЕ, отметившей, что добросовестное общение снижает риски эскалации.
Сведения о подготовке в Молдове боевиков для провокаций в Приднестровье переданы всем участникам переговорного процесса.
По поручению Президента министр обратился к участникам встречи с информацией спецслужб ПМР о подготовке на территории РМ диверсионно-террористических групп, имеющих опыт участия в боевых действиях, с целью организации провокаций в Приднестровье. Он выразил крайнюю обеспокоенность поступившими сведениями и обозначил позицию приднестровской стороны о том, что мир и стабильность являются важнейшими условиями для нормальной жизни людей и в ПМР, и в РМ. Им были переданы обращения главы государства в адрес руководства соседней Молдовы и иных участников формата «5+2» с призывом не допустить деструктивного развития событий.
По таможенным пошлинам молдавская сторона пока четко не обозначила своей позиции, кроме неких намеков на готовность обсуждать этот вопрос.
Повестка заседания в основном содержала проблемы экономического характера, напрямую связанные с дискриминационными мерами Кишинева, принимавшимися в последние годы. В частности, значительное внимание было уделено теме взимания в нарушение договоренностей переговорного процесса и устоявшихся форматов взаимодействия таможенных пошлин при экспорте и импорте товаров в Приднестровье. Было подчеркнуто, что эти меры введены несмотря на то, что по различным каналам представители Молдовы заверяли об обратном.
По предварительным расчетам, которые провел Государственный таможенный комитет ПМР, потери Приднестровья могут составить не менее 16 миллионов долларов ежегодно при сохранении торгово-экономической активности на уровне 2023 года. Приднестровская делегация привела ряд конкретных примеров уже уплачиваемых пошлин, ведущих к катастрофической ситуации на отдельных предприятиях.
В дискуссии активное участие приняли руководитель экспертной группы по экономике, первый вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник и президент Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Юрий Чебан. Было подчеркнуто, что из-за банковской блокады предприятия ПМР не могут пользоваться своими счетами в банках Молдовы. Как следствие, приднестровские импортеры лишены возможности получать преференционные сертификаты происхождения СТ-1 и EUR.1 и не могут воспользоваться возможностями беспошлинного ввоза товаров. Неурегулированность банковской проблемы может в значительной степени умножить негативные эффекты от внедряемых РМ репрессивных мер в части таможенных пошлин. Блокирование экспорта. При активном участии в общении директоров ряда промышленных предприятий была обсуждена проблематика блокирования экспортных поставок производимой ими продукции. Было в очередной раз подчеркнуто, что она имеет сугубо гражданское назначение. Экспортные заявки приднестровских заводов рассматриваются в Молдове месяцами, что ведет к срыву контрактных обязательств. При этом по большинству из заявок следует отказ, что провоцирует потери для бюджета ПМР, разрушение трудовых коллективов и производств, имеющих многолетнюю историю.
Отдельно на встрече рассматривалась ситуация с предприятиями KVINT и «Букет Молдавии», с 1 января не имеющими возможности экспортировать свою продукцию на зарубежные рынки. Приднестровская сторона возобновила представленные в рамках экспертных (рабочих) групп конкретные предложения по механике урегулирования возникших проблем. В свою очередь, представители РМ подтвердили принципиальную готовность содействовать принятию решений, которые позволят предприятиям продолжить экспорт.
Эксперты в области здравоохранения в ближайшее время обсудят алгоритм решения проблемы поставок медоборудования в Приднестровье.
При участии министра здравоохранения была детально обсуждена проблематика импорта медицинского радиологического оборудования для нужд туберкулезного диспансера Республиканской клинической больницы и Республиканской стоматологической поликлиники, а также жизненно важных лекарств в Приднестровье. Следует отметить, что ввоз цифрового рентген-аппарата итальянского производства стоимостью 3 миллиона рублей, закупленного на бюджетные средства, блокируется Молдовой на протяжении уже нескольких месяцев. Стороны условились провести заседание профильных специалистов по вопросам здравоохранения в самое ближайшее время с целью выхода на конкретные решения.
По инициативе приднестровской стороны была также затронута проблематика попыток взимания с отдельных промышленных предприятий ПМР платы за загрязнение окружающей среды, ведущей к ситуации двойного налогообложения и дополнительному финансовому обременению.
Представители Приднестровья вновь призвали к возобновлению полноценной деятельности Пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице, отметив отсутствие препятствий для их работы со стороны ПМР. Была отдельно подчеркнута недопустимость планов Кишинева по применению ограничений в отношении передвижения зарегистрированных в Приднестровье автомобилей по территории РМ с учетом положений пункта 4 Протокольного решения 2018 года.
Участники встречи детально обсудили многократно обозначенный в рамках официальной переписки вопрос о возвращении на постоянное место жительства в ПМР гражданина Александра Наварича. Приднестровье требует не препятствовать свободе передвижения приднестровцев через аэропорт Кишинева и ожидает, что Молдова не будет препятствовать возвращению гражданина ПМР Александра Наварича к постоянному месту жительства и воссоединению с семьей.
«Закон о сепаратизме» мешает переговорному процессу. В завершение встречи приднестровская сторона изложила мнение о проведении мероприятий в рамках переговорного процесса на территории Республики Молдова. Было указано на выход Кишинева из джентльменской договоренности о передвижении должностных лиц, заключенной под гарантии главы Миссии ОБСЕ, и соответствующее отсутствие гарантий безопасности переговорных команд ПМР на территории РМ. Виталий Игнатьев обозначил готовность вернуться к исполнению данной договоренности на взаимной основе, а до этого момента призвал молдавскую сторону к проведению мероприятий в офисах Миссии ОБСЕ в Тирасполе и Бендерах или на иных согласованных площадках на территории Приднестровья. В этом контексте он отдельно позитивно отметил трезвую оценку Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в отношении т. н. закона о сепаратизме.
С учетом исключительно гуманитарного характера проблемы министр вновь предложил своему визави подписать Протокольное решение о механизме возвращения детей, выявленных без сопровождения законных представителей, на их постоянное место жительства, проект которого был парафирован в 2018 году.