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МИДЕИ рассмотрит запрос Москвы на открытие участков на выборах президента РФ
фото: Sputnik / Mihai Caraus
Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) получило от российской стороны запрос на открытие на своей территории избирательных участков к выборам президента России.
Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь МИДЕИ Игорь Захаров, передаёт Sputnik
"Запрос об открытии избирательных участков к выборам президента РФ находится на рассмотрении, и ответ будет предоставлен в разумные сроки", – заявил Захаров.
Российский Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. ЦИК РФ принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
- Вчера, 20:13
- DTV
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