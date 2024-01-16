Председатели городских и районных Советов народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики направили открытое письмо президенту Республики Молдова Майе Санду, информирует novostipmr
Публикуем полный текст обращения.
«Уважаемая госпожа президент!
Городские и районные Советы народных депутатов Приднестровья призывают Вас обратить внимание на опасную ситуацию, складывающуюся в молдо-приднестровских отношениях вследствие действий Республики Молдова.
Мы крайне обеспокоены выбором молдавским руководством стратегии деструктивных действий по отношению к приднестровскому народу, которая с каждым месяцем носит все более дискриминационный характер и вызывает все большие масштабы нарушений прав и свобод всех жителей Приднестровья, разрушая наработанные за многие годы гуманитарные договоренности в международном переговорном процессе.
Одновременно с этим мы видим, что власти Республики Молдова не хотят общаться с Приднестровьем, глухи к призывам решать накапливающиеся проблемы путем диалога в интересах наших граждан. Вместо этого ужесточаются блокадные меры: банковско-финансовые ограничения в виде запрета на обслуживание и открытие счетов предприятий Приднестровья и препятствования их международным расчетам, создание сложностей с импортом товаров первой необходимости (продукты питания, лекарства, вакцины и др.).
Госпожа президент!
Обращаем Ваше внимание на тот принципиально важный факт, что после вооруженной агрессии Молдовы против мирного народа Приднестровья наши государства более тридцати лет находятся в состоянии неурегулированного конфликта, что общепризнано мировым сообществом. С целью недопущения эскалации уже 31 год мир и безопасность успешно обеспечивает трехсторонняя международная миротворческая операция на Днестре. А для урегулирования конфликта на протяжении более двадцати лет действует международный переговорный формат «Постоянного совещания…», известный как формат «5+2». Из-за этого очевидного обстоятельства обсуждать и согласовывать взаимоприемлемые решения можно и нужно исключительно за столом переговоров между руководством Приднестровья и Молдовы, уполномоченными политическими представителями или на иных уровнях легитимного международного формата «5+2» – только так – путем мирного прямого политического диалога, исключая давление на любую из сторон.
Не может одна из сторон навязывать свои деструктивные решения, ставить под угрозу переговорный процесс, нарушать права и интересы людей. Так быть не должно. Иначе это не диалог, а диктат и подталкивание к эскалации и обострению конфликта.
Решение руководства РМ ввести с 1 января 2024 года таможенные пошлины для приднестровских экономических агентов расцениваем как признак слабости, отказа от прямого и честного диалога за столом переговоров, сигнал о том, что соседняя Молдова собирается и дальше усиливать свою враждебную политику в отношении граждан Приднестровья. Требование о двойной оплате таможенных пошлин в молдавский бюджет нелегитимно ни с какой точки зрения. Это решение было принято при полном игнорировании международного переговорного процесса, исподтишка, за спиной, и его сложно определить иначе как циничный акт воровства у всего приднестровского народа, который через повышение цен будет вынужден оплачивать новые поборы в пользу Молдовы.
Городские и районные Советы народных депутатов Приднестровья считают крайне опасным развязывание властями соседней Молдовы экономической войны в нашем и без того конфликтном региональном пространстве. Подрыв экономики Приднестровья, намеренное провоцирование кризисных процессов – инфляции, закрытия предприятий, роста безработицы, дефицита и обнищания населения – это антигуманный, деструктивный курс, от которого, прежде всего, страдают простые люди: пенсионеры, работники бюджетной сферы и предприниматели, их семьи и дети.
Указанным мерам давления не может быть оправдания, поскольку они умышленно превращают Приднестровье в блокадную зону и ухудшают социально-экономическое положение всех наших граждан.
Считаем абсурдным, что политическая элита РМ, которая стремится сделать Молдову частью Европейского союза, где существует незыблемый приоритет прав человека и гражданина, не стесняется при этом массово нарушать права населения Приднестровья. Такие подходы не совместимы не только с европейскими, но и общечеловеческими ценностями и принципами.
Госпожа президент!
Призываем Вас лично как должностное лицо, а также иные власти Республики Молдова одуматься, прекратить издевательство над людьми, правами человека и европейскими принципами, отказаться от самоубийственного курса на разжигание конфликта.
Просим Вас лично, госпожа Санду, предпринять безотлагательные меры для восстановления конструктивных подходов в молдо-приднестровских отношениях, основанных на мирном решении всех проблем исключительно за столом переговоров, опираясь на главный приоритет – защиту прав и интересов людей».