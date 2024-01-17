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Жительница Дубоссар предстанет перед судом за торговлю наркотиками

Жительница Дубоссар предстанет перед судом за торговлю наркотиками
фото: novostipmr

В Дубоссарах перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в незаконном обороте наркотических средств.

Как установило следствие, 39-летняя женщина через группы в приложении «Телеграм» узнавала места расположения в Молдове тайников с наркотиками, контрабандой привозила эти вещества в Приднестровье и через тайники распространяла разовые дозы среди наркоманов в Дубоссарах. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета ПМР, за период с конца апреля по 10 мая прошлого года обвиняемая незаконно ввезла в Приднестровье свыше 78 граммов гашиша и около 34 граммов других наркотиков.

10 мая, сразу же после специального оперативного мероприятия, женщина была задержана перед выходом из своей квартиры. По ходатайству следственных органов судом в отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При обыске у нее была обнаружена часть запрещенных веществ. Изъяты и разложенные ею закладки с наркотиками, которые ещё не были реализованы.

Следствием собрано достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

  • Сегодня, 10:15
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