В Дубоссарах перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в незаконном обороте наркотических средств.
Как установило следствие, 39-летняя женщина через группы в приложении «Телеграм» узнавала места расположения в Молдове тайников с наркотиками, контрабандой привозила эти вещества в Приднестровье и через тайники распространяла разовые дозы среди наркоманов в Дубоссарах. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета ПМР, за период с конца апреля по 10 мая прошлого года обвиняемая незаконно ввезла в Приднестровье свыше 78 граммов гашиша и около 34 граммов других наркотиков.
10 мая, сразу же после специального оперативного мероприятия, женщина была задержана перед выходом из своей квартиры. По ходатайству следственных органов судом в отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При обыске у нее была обнаружена часть запрещенных веществ. Изъяты и разложенные ею закладки с наркотиками, которые ещё не были реализованы.
Следствием собрано достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.