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В Молдове от газа отключили почти вдвое больше должников, чем год назад

В Молдове от газа отключили почти вдвое больше должников, чем год назад
фото из открытых источников

Все больше жителей Республики Молдова не могут расплатиться за газ.

В 2023 году от сети было отключено 6096 точек потребления бытовых потребителей, владельцы которых задолжали поставщику 28,8 миллиона леев, что на 60,9% больше по сравнению с 2022 годом, когда было отключено 3788 бытовых потребителей с долгами на сумму 13 миллионов леев, информирует md.kp

3196 бытовых потребителей были переведены на оплату в аванс, в связи с осуществлённой ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потреблённого природного газа, что на 50,3% больше чем в 2022 году, когда этот показатель составлял 2127.

В случае небытовых потребителей (юридических лиц), в 2023 году было отключено 622 точки потребления при задолженности в 28,8 миллиона леев, что на 5,4% больше, чем в 2022 году, когда было отключено 590 небытовых потребителей на сумму 20,6 миллиона леев. 153 точки потребления небытовых потребителей были переведены на оплату в аванс, что на 65,7% меньше по сравнению с 2022 годом, когда цифра составила 446.

Объём потребления природного газа за период январь–декабрь 2023 года составил 657,2 миллиона кубометров, при общей стоимости 14 762,7 миллиарда леев. В 2022 году потребление природного составило 847,2 миллиона кубических метров на общую сумму 15 308,5 миллиарда леев.

Таким образом, потребление природного газа в 2023 году снизилось по сравнению с 2022 годом на 190 миллионов кубических метров, сообщили в АО «Молдовагаз».

  • Сегодня, 10:30
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