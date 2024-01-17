Все больше жителей Республики Молдова не могут расплатиться за газ.
В 2023 году от сети было отключено 6096 точек потребления бытовых потребителей, владельцы которых задолжали поставщику 28,8 миллиона леев, что на 60,9% больше по сравнению с 2022 годом, когда было отключено 3788 бытовых потребителей с долгами на сумму 13 миллионов леев, информирует md.kp
3196 бытовых потребителей были переведены на оплату в аванс, в связи с осуществлённой ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потреблённого природного газа, что на 50,3% больше чем в 2022 году, когда этот показатель составлял 2127.
В случае небытовых потребителей (юридических лиц), в 2023 году было отключено 622 точки потребления при задолженности в 28,8 миллиона леев, что на 5,4% больше, чем в 2022 году, когда было отключено 590 небытовых потребителей на сумму 20,6 миллиона леев. 153 точки потребления небытовых потребителей были переведены на оплату в аванс, что на 65,7% меньше по сравнению с 2022 годом, когда цифра составила 446.
Объём потребления природного газа за период январь–декабрь 2023 года составил 657,2 миллиона кубометров, при общей стоимости 14 762,7 миллиарда леев. В 2022 году потребление природного составило 847,2 миллиона кубических метров на общую сумму 15 308,5 миллиарда леев.
Таким образом, потребление природного газа в 2023 году снизилось по сравнению с 2022 годом на 190 миллионов кубических метров, сообщили в АО «Молдовагаз».