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Цены на продукты питания

Цены на продукты питания
фото из открытых источников

Стоимость продовольственных товаров за январь-декабрь 2023 года в Приднестровье выросла на три процента. При этом, цены на продукты питания за последний месяц отчетного периода в среднем по республике повысились на половину процента. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 31 декабря 2023 года, информирует NewsPMR.Com

Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 73,58 руб.
Говядина бескостная – 90,17 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 87,87 руб.
Свинина бескостная – 93,01 руб.
Фарш мясной – 68,24 руб.
Пельмени – 54,79 руб.
Печень говяжья – 98,62 руб.
Куры потрошеные – 44,35 руб.
Окорочка куриные – 48,66 руб.
Сало – 69,02 руб. (76,45 руб.)
Колбаса вареная – 113,46 руб.
Сосиски, сардельки – 84,60 руб.
Колбаса полукопченая – 142,72 руб.
Мясокопчености, кг – 172,26 руб.
Колбаса сырокопченая – 260,46 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 74,78 руб.
Карась свежий – 60,14 руб.
Толстолобик свежий – 42,12 руб.
Салака – 29,83 руб.
Хек – 67,42 руб.
Скумбрия – 65,96 руб.
Сельдь замороженная – 33,13 руб.
Сельдь соленая – 55,96 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 35,02 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 21,37 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 33,88 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 22,76 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 13,99 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 15,82 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 15,12 руб.
Кефир, 0,5 л – 7,75 руб.
Ряженка, 0,5 л – 9,86 руб.
Сметана, кг – 54,91 руб.
Сметана на рынке, кг – 65,35 руб.
Творог, кг – 64,78 руб.
Творог на рынке, кг – 69,12 руб.
Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 157,70 руб.
Сыр твердый, кг – 149,44 руб.
Брынза на рынке, кг – 96,93 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 12,00 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 8,85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 8,00 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 12,90 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 12,21 руб.
Рис шлифованный, кг – 26,92 руб.
Крупа манная, кг – 14,61 руб.
Крупа гречневая, кг – 22,32 руб.
Крупа пшеничная, кг – 10,75 руб.
Крупа кукурузная, кг – 12,98 руб.
Крупа ячневая, кг – 9,76 руб.
Крупа перловая, кг – 10,80 руб.
Овсяные хлопья, кг – 30,77 руб.
Горох, кг – 13,25 руб.
Фасоль, кг – 34,52 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 20,08 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 19,65 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая текущего года, кг – 9,71 руб.
Капуста свежая урожая текущего года, кг – 6,47 руб.
Лук репчатый, кг – 7,39 руб.
Свёкла столовая, кг – 8,35 руб.
Морковь, кг – 8,56 руб.
Чеснок, кг – 45,05 руб.
Тыква, кг – 7,70 руб.
Яблоки, кг – 9,71 руб.
Апельсины, кг – 35,15 руб.
Лимоны, кг – 28,88 руб.
Бананы, кг – 29,10 руб.
Сливы сушёные, кг – 56,60 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 73,83 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 68,06 руб.
Сок томатный, л – 25,57 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 10,05 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 26,59 руб.
Соки фруктовые, л – 26,19 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 34,68 руб.
Сахар-песок, кг – 21,07 руб.
Шоколад, 100 г – 24,72 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 75,31 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 9,35 руб.
Соль пищевая, кг – 10,50 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 33,22 руб.
Лист лавровый, 100 г – 35,82 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 62,99 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52,74 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 24,06 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25,33 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в декабре 2023 года подорожали на 0,55% по сравнению с предыдущим месяцем (+0,29% – в декабре 2022 года), а с начала года – стали дороже на 3,18% (+21,13% – за 2022 год).

NewsPMR.Com
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