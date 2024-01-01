Стоимость продовольственных товаров за январь-декабрь 2023 года в Приднестровье выросла на три процента. При этом, цены на продукты питания за последний месяц отчетного периода в среднем по республике повысились на половину процента. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 31 декабря 2023 года, информирует NewsPMR.Com
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 73,58 руб. Говядина бескостная – 90,17 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 87,87 руб. Свинина бескостная – 93,01 руб. Фарш мясной – 68,24 руб. Пельмени – 54,79 руб. Печень говяжья – 98,62 руб. Куры потрошеные – 44,35 руб. Окорочка куриные – 48,66 руб. Сало – 69,02 руб. (76,45 руб.) Колбаса вареная – 113,46 руб. Сосиски, сардельки – 84,60 руб. Колбаса полукопченая – 142,72 руб. Мясокопчености, кг – 172,26 руб. Колбаса сырокопченая – 260,46 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 74,78 руб. Карась свежий – 60,14 руб. Толстолобик свежий – 42,12 руб. Салака – 29,83 руб. Хек – 67,42 руб. Скумбрия – 65,96 руб. Сельдь замороженная – 33,13 руб. Сельдь соленая – 55,96 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 35,02 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 21,37 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 33,88 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 22,76 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 13,99 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 15,82 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 15,12 руб. Кефир, 0,5 л – 7,75 руб. Ряженка, 0,5 л – 9,86 руб. Сметана, кг – 54,91 руб. Сметана на рынке, кг – 65,35 руб. Творог, кг – 64,78 руб. Творог на рынке, кг – 69,12 руб. Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 157,70 руб. Сыр твердый, кг – 149,44 руб. Брынза на рынке, кг – 96,93 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 12,00 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 8,85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 8,00 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 12,90 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 12,21 руб. Рис шлифованный, кг – 26,92 руб. Крупа манная, кг – 14,61 руб. Крупа гречневая, кг – 22,32 руб. Крупа пшеничная, кг – 10,75 руб. Крупа кукурузная, кг – 12,98 руб. Крупа ячневая, кг – 9,76 руб. Крупа перловая, кг – 10,80 руб. Овсяные хлопья, кг – 30,77 руб. Горох, кг – 13,25 руб. Фасоль, кг – 34,52 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 20,08 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 19,65 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая текущего года, кг – 9,71 руб. Капуста свежая урожая текущего года, кг – 6,47 руб. Лук репчатый, кг – 7,39 руб. Свёкла столовая, кг – 8,35 руб. Морковь, кг – 8,56 руб. Чеснок, кг – 45,05 руб. Тыква, кг – 7,70 руб. Яблоки, кг – 9,71 руб. Апельсины, кг – 35,15 руб. Лимоны, кг – 28,88 руб. Бананы, кг – 29,10 руб. Сливы сушёные, кг – 56,60 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 73,83 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 68,06 руб. Сок томатный, л – 25,57 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 10,05 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 26,59 руб. Соки фруктовые, л – 26,19 руб. Яйца куриные, 10 шт – 34,68 руб. Сахар-песок, кг – 21,07 руб. Шоколад, 100 г – 24,72 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 75,31 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 9,35 руб. Соль пищевая, кг – 10,50 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 33,22 руб. Лист лавровый, 100 г – 35,82 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 62,99 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52,74 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 24,06 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25,33 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в декабре 2023 года подорожали на 0,55% по сравнению с предыдущим месяцем (+0,29% – в декабре 2022 года), а с начала года – стали дороже на 3,18% (+21,13% – за 2022 год).