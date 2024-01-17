фото: Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР
Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР проверила склад ядохимикатов в селе Воронково, на котором собираются и переупаковываются отработанные батареи электрических конденсаторов, содержащие полихлорированные бифенилы – вещества, относящиеся ко второму классу опасности, сообщает пресс-служба ведомства.
Все работы по вывозу отходов с их последующей подготовкой и переупаковкой осуществляет фирма-подрядчик - польская компания Geocoma LTD.
На складе приняты все необходимые меры, исключающие попадание опасных веществ в окружающую среду. Он находится под круглосуточной охраной.
Как сообщил официальный сайт госслужбы, в настоящее время подготовлено и переупаковано 562 конденсаторных батареи. Сформирована транспортная партия из 286 пластиковых бочек, содержащих 25 тонн твердых отходов и 2 100 литров жидких полихрорированных бифенилов.
Сейчас идёт процедура получения разрешений на транзит опасных отходов через территории Молдовы, Румынии, Венгрии, Словакии, Чехии в Германию, где отходы будут сжигаться на одном из самых больших в Европе заводов - AVG в Гамбурге.