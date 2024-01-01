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Льготный таможенный режим для арендаторов земли из Молдовы отменен

Льготный таможенный режим для арендаторов земли из Молдовы отменен

Верховный Совет Приднестровья рассмотрел, и сразу в двух чтениях принял изменения в Таможенный кодекс.

Как сообщила пресс-служба парламента, поправки предусматривают отмену режима специальной таможенной процедуры для фермеров Молдовы, арендующих земли в Дубоссарском районе. Это позволит частично компенсировать бюджетные потери от необоснованного введения таможенных пошлин Молдовы на товары приднестровских компаний. Законопроект депутатам Верховного Совета на пленарном заседании представило Правительство.

«Проектом закона предлагается исключить возможность применения специальной таможенной процедуры и неполного таможенного декларирования к товарам, перемещаемым землепользователями земельных участков сельскохозяйственного назначения в Дубоссарском районе. Социально-экономическими последствиями принятия настоящего законопроекта будут являться единообразный подход к обложению товаров таможенными пошлинами и увеличение поступлений в республиканский бюджет», - отметили в Правительстве.

До сих пор для этой категории землепользователей действовал режим специальной таможенной процедуры. Он не предусматривал взимание таможенных пошлин и таможенных платежей при осуществлении внешнеэкономической деятельности. После обсуждения законопроекта законодатели согласились с тем, что подход к работе всех хозяйствующих субъектов должен быть единым. В условиях поиска источников пополнения доходной части республиканского бюджета единообразный подход к обложению товаров таможенными пошлинами является разумным.

«Необходимо сказать, что были определенные преференции для землепользователей. Мы эти преференции отменили. И сегодня приняли такое решение, чтобы все хозяйствующие субъекты в соответствии с Конституцией работали в одинаковых условиях», - прокомментировал решение депутатов Верховного Совета ПМР спикер приднестровского парламента Александр Коршунов.

Законодательная инициатива Правительства ПМР принята сразу в двух чтениях. Это значит, что после подписания закона главой государства и вступления его в силу таможенное оформление товаров будет осуществляться в соответствии с требованиями Таможенного кодекса.
  • Сегодня, 19:49
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