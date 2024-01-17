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В Приднестровье прогнозируют, что лекарства подорожают примерно на треть

В Приднестровье прогнозируют, что лекарства подорожают примерно на треть
фото: novostipmr

С 1 января власти Молдовы сократили перечень медицинских препаратов, которые можно было завозить в Приднестровье. Кроме того, они ужесточили порядок импорта медикаментов. Это, по словам экспертов, приведёт к повышению цен на лекарства и изделия медицинского назначения, передаёт novostipmr

Председатель Ассоциации фармацевтов Приднестровья Валериан Тулгара отметил, что лекарства, импортируемые в ПМР из России, Белоруссии, Украины и других стран, не входят в госрегистр Молдовы. Кишинёв не даёт разрешения на их транспортировку в Приднестровье.

Это достаточно обширный перечень медикаментов, которые предназначались для продажи именно в розничных сетях аптек. Среди них – препараты кардио-, гастро- и онкологического профиля, лекарства для больных сахарным диабетом и многие другие, очень важные для людей. Теперь их нельзя завезти в республику, если они не зарегистрированы в госрегистре Молдовы. Отказ получили все фирмы, занимающиеся поставками лекарств.

«У нас в Приднестровье были российские, белорусские и украинские лекарства, медикаменты высокого качества, более дешёвые. Теперь их аналоги будут выше по цене, потому что у них при импорте присутствует импортная пошлина, НДС 8% и их торговая ставка 15%. В итоге эти медикаменты будут дороже на 25-30%», – отметил Валериан Тулгара.

Ещё одна причина роста цен связана с введением с января таможенных экспортно-импортных пошлин. И это может привести к подорожанию уже продукции медицинского назначения. В Приднестровье она входит в государственный регистр медико-фармацевтической продукции (наряду с лекарствами). В Молдове же для этой категории есть отдельный документ – государственный реестр медицинских изделий.

«Изделия медназначения – это шприцы, различные материалы для стоматологии, хирургии, гинекологии и так далее. Они не должны быть отдельно от медикаментов. Мы их сделали вместе в одном регистре. Они сделали отдельно. И теперь при провозе наших грузов через Молдову с медикаментов импортные пошлины они взимать не будут, а с изделий медицинского назначения будут. На одни 5%, на другие 10%, 15%, 20% в зависимости от того, к какому коду относятся те или иные изделия медназначения», – пояснил глава Ассоциации фармацевтов Приднестровья.

  • Сегодня, 20:42
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