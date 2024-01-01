17 января парламентарии дали толкование действующей норме Закона ПМР «О налоге на доходы организаций» о том, какие расходы включают в себя другие расходы, связанные с доставкой до места (склада) назначения, понесенные покупателем как на территории Приднестровья, так и за его пределами, информирует пресс-служба ВС ПМР.
С нового года экономические агенты Приднестровья, которые импортируют товары, стали уплачивать пошлины в Молдове.
И сейчас хотят понять, как правильно толковать в Законе ПМР «О налоге на доходы организаций» следующую норму: «при импорте товаров в ПМР для организаций, реализующих приобретенные импортируемые товары, налогооблагаемый доход (валовой доход) определяется в виде разницы между выручкой от реализации товаров и стоимостью (ценой) их приобретения с учетом уплаченных контрактных цен продавца (при реализации товаров, приобретенных с отсрочкой платежа – с учетом стоимости (цены) приобретения, подлежащей уплате по контракту (договору), уплаченных таможенных платежей, транспортных расходов и других расходов, связанных с доставкой до места (склада) назначения, понесенных покупателем как на территории ПМР, так и за пределами ПМР. Все расходы должны быть документально подтверждены».
Именно формулировка «другие расходы, связанные с доставкой до места назначения, понесенные покупателем как на территории ПМР, так и за ее пределами» потребовала толкования. С подобными просьбами в Верховный Совет обратились приднестровские экономические агенты, в том числе Ассоциация фармацевтов, а также Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья.
«Внезапные решения соседей с правого берега Днестра, которые влияют на экономическую деятельность, всегда болезненны, как для хозяйствующих субъектов, так и для бюджета республики. В связи с этим Верховный Совет принимает решение с целью поддержки наших хозяйствующих субъектов в этой сложной экономической ситуации. Чтобы они могли осуществлять свою деятельность, продолжили свою работу, не закрыли предприятия, не сократили рабочие места. И чтобы республиканский бюджет не снизил свои доходы. К сожалению, доходы бюджета, по нашим прогнозам, будут снижаться. Соответственно, мы должны реагировать и принимать определенные управленческие решения. И вот одно из них связано с Постановлением Верховного Совета о толковании, в котором мы прописываем, что входит в затраты импортеров», - пояснил Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
По мнению депутатов профильного Комитета по экономической политике, бюджету и финансам, необходимо пояснить, что таможенные платежи, которые уплачивают наши экономические агенты, в том числе в Молдове, включены в категорию «другие расходы, связанные с доставкой до места назначения, понесенные покупателем как на территории ПМР, так и за ее пределами». Депутаты поддержали это мнение. Постановление Верховного Совета принято сразу в двух чтениях.