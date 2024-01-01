Dnestr.TV

 
0

Верховный Совет уточнил порядок уплаты налогов в связи с введенными Молдовой таможенными пошлинами

Верховный Совет уточнил порядок уплаты налогов в связи с введенными Молдовой таможенными пошлинами
фото: vspmr.org

17 января парламентарии дали толкование действующей норме Закона ПМР «О налоге на доходы организаций» о том, какие расходы включают в себя другие расходы, связанные с доставкой до места (склада) назначения, понесенные покупателем как на территории Приднестровья, так и за его пределами, информирует пресс-служба ВС ПМР.

С нового года экономические агенты Приднестровья, которые импортируют товары, стали уплачивать пошлины в Молдове.

И сейчас хотят понять, как правильно толковать в Законе ПМР «О налоге на доходы организаций» следующую норму: «при импорте товаров в ПМР для организаций, реализующих приобретенные импортируемые товары, налогооблагаемый доход (валовой доход) определяется в виде разницы между выручкой от реализации товаров и стоимостью (ценой) их приобретения с учетом уплаченных контрактных цен продавца (при реализации товаров, приобретенных с отсрочкой платежа – с учетом стоимости (цены) приобретения, подлежащей уплате по контракту (договору), уплаченных таможенных платежей, транспортных расходов и других расходов, связанных с доставкой до места (склада) назначения, понесенных покупателем как на территории ПМР, так и за пределами ПМР. Все расходы должны быть документально подтверждены».

Именно формулировка «другие расходы, связанные с доставкой до места назначения, понесенные покупателем как на территории ПМР, так и за ее пределами» потребовала толкования. С подобными просьбами в Верховный Совет обратились приднестровские экономические агенты, в том числе Ассоциация фармацевтов, а также Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья.

«Внезапные решения соседей с правого берега Днестра, которые влияют на экономическую деятельность, всегда болезненны, как для хозяйствующих субъектов, так и для бюджета республики. В связи с этим Верховный Совет принимает решение с целью поддержки наших хозяйствующих субъектов в этой сложной экономической ситуации. Чтобы они могли осуществлять свою деятельность, продолжили свою работу, не закрыли предприятия, не сократили рабочие места. И чтобы республиканский бюджет не снизил свои доходы. К сожалению, доходы бюджета, по нашим прогнозам, будут снижаться. Соответственно, мы должны реагировать и принимать определенные управленческие решения. И вот одно из них связано с Постановлением Верховного Совета о толковании, в котором мы прописываем, что входит в затраты импортеров», - пояснил Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.

По мнению депутатов профильного Комитета по экономической политике, бюджету и финансам, необходимо пояснить, что таможенные платежи, которые уплачивают наши экономические агенты, в том числе в Молдове, включены в категорию «другие расходы, связанные с доставкой до места назначения, понесенные покупателем как на территории ПМР, так и за ее пределами». Депутаты поддержали это мнение. Постановление Верховного Совета принято сразу в двух чтениях.
  • Сегодня, 20:56
  • DTV
  • Просмотров: 26
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Санду заявила о намерении переизбраться на пост президе ...
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Санду заявила о намерении переизбраться на пост президе ...
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна