фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости. Памятник советскому солдату-освободителю «Алеша»
В болгарском Пловдиве прошла акция протеста в защиту памятника «Алеша». Защитники советского монумента собрались у здания Городского совета. Сегодня там должно было рассматриваться предложение о переносе памятника, но этот вопрос не был включен в повестку дня сессии, передаёт eadaily.com
Страсти и общественные дебаты вокруг судьбы «Алеши» накалились после того, как муниципальные депутаты от правящей в Болгарии коалиции ПП-ДБ «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» (совместно с партией бывшего премьера Бойко Борисова ГЕРБ входят в действующее правительство) потребовали несколько недель назад демонтировать монумент и перенести его в Музей социалистического искусства. Местные жители выступили против этой идеи. Они заявляют, что монумент является символом города, а его место на холме Бунарджик.
«Г-н Славенский (один из инициаторов переноса памятника) предлагает не дебаты, а решение — Городскому совету проголосовать за демонтаж монумента. Это недопустимо. Мы собрались, чтобы четко заявить о своем мнении», — сказал один из жителей Пловдива. По его мнению, «это замена памяти».
В Пловдив для участия в акции протеста прибыли известные оппозиционные политики, бывшие депутаты парламента — Георгий Свиленский, Кристиан Вигенин и Майя Манолова.
«Я не понимаю, почему этот памятник раздражает часть политических кругов. Памятники не должны убираться, можно осмыслить их значение, то, что они выражают», — сказал Вигенин (видный представитель Болгарской социалистической партии, в 2013 году министр иностранных дел). «Мы здесь, чтобы противостоять попыткам продолжать резку памятников, резку болгарской истории», — сказала Майя Манолова.
В её словах содержался прямой намёк на недавний демонтаж памятника Красной Армии в центре Софии, который предварительно разрезали на части. Несмотря на напряженность в обществе, авторы предложения не собираются его отменять. По словам городского депутата от ПП-ДБ Владимира Славенского, основной мотив предложения состоит в том, что «Алеша» символизирует тяжелый период болгарской истории».
Решение о переносе монумента будет рассмотрено Горсоветом Пловдива после того, как муниципалитет подготовит финансовое и техническое заключение.
Представители БСП в городском совете заявили, что их позиция изложена в декларации, которая сегодня будет перечитана. Они «за» сохранение всех памятников в стране и «против» их видоизменения.
По словам мэра Пловдива, «есть другие важные проблемы в городе, и это не „Алеша“, которые нужно решать. Транспорт, ремонт, уборка. Я бы хотел, чтобы мы поднимали темы, которые являются реальной проблемой для города, а не те, которые политизируют настроения», — сказал мэр Костадин Димитров.
Как сообщало ранее EADaily, спикер Госдумы России Вячеслав Володин весьма резко отреагировал на сообщения о планах по демонтажу монумента «Алёша». «Если они пойдут на этот шаг, они должны понимать последствия его. Мы никогда им этого не простим, потому что это касается не нас, сегодня живущих, а тех, кто погиб и за себя не может сказать слово, защитить себя не может, но благодаря им сегодня есть Болгария», — сказал Володин.