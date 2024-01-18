Арнольда Шварценеггера, который был задержан на таможенном досмотре в аэропорту Мюнхена из-за провоза дорогих часов, отпустили спустя несколько часов. Об этом сообщает Bild, передаёт eadaily.com
Звезду Голливуда тщательно допросили, после всех выяснений потребовали оплатить € 35 тыс.: € 26 тыс. — за часы, € 4 тыс. — налог и € 5 тыс. — штраф. Оплату можно было осуществить только наличными, у Шварценеггера не было с собой такой суммы. В итоге офицер сопроводил актера в банк.
Причем актер пытался объяснить, что собирается продать часы на аукционе, но его аргументы не подействовали.
«Арни, наконец, освободили, и первое, что он сделал — закурил сигару в машине», — пишет издание.
Как сообщало EADaily, Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена по прилету из Лос-Анджелеса.
Актер пытался попасть на Всемирный климатический саммит в австрийском Кицбюэле, при таможенном досмотре у актера обнаружили экземпляр роскошных часов швейцарского люксового бренда Audemars Piguet, стоимость которых оценивается в € 20 тыс. Шварценеггер сказал, что собирается продать часы на аукционе, который состоится перед началом саммита.
«Мы расследуем дело Арнольда Шварценеггера на предмет уклонения от уплаты налогов. Ему следовало зарегистрировать часы, потому что это импорт», — пояснил представитель таможенной службы