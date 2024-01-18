Правительство Приднестровья внесло на рассмотрение Верховного Совета государственную целевую программу по замене светильников дорожного освещения с ртутьсодержащими лампами на светодиодные. Она рассчитана на пять лет и предусматривает замену почти 25 тысяч фонарей, сообщила пресс-служба ВС ПМР.
По мнению разработчиков программы, это позволит повысить безопасность граждан, снизить аварийность на дорогах, уменьшить загрязнение окружающей среды.
Также по мнению представителей Правительства, реализация госпрограммы по замене светильников на светодиодные, позволит снизить расходы республиканского бюджета. Средняя расчетная мощность эксплуатируемых сейчас уличных светильников составляет 150 Вт, по результатам исполнения программы данный показатель, по прогнозам, будет равен 77 Вт (что на 48% меньше светильников с ртутьсодержащими лампами). Такие экологичные светильники уже несколько лет производит завод «Электромаш». Большая часть парламентариев высказались «за принятие» госпрограммы.
«Предложили хорошую программу, которая даст возможность выполнить эту работу именно отечественному производителю. Цифры в материалах, которые подготовил комитет, все есть: сколько по каждому году. Можно будет первый год проанализировать и после этого принимать какие-то решения насколько сработала программа. Предложили вариант, когда применяются именно энергоэффективные технологии, которые и экономят электроэнергию, и дают возможность дольше эксплуатировать уличные лампы», - высказала мнение «за» принятие ГЦП в первом чтении заместитель Председателя Верховного Совета ПМР Галина Антюфеева.
«Ртутьсодержащие лампы сняты с производства, они запрещены и не экологичны. Их нужно менять. И это надо делать, но без программы сделать это трудно. У нас много принятых государственных целевых программ, которые финансируются на 10%, на 5 %. Но без программы действий не будет. Да тут много вопросов - как правильно организовать и откуда брать средства, но программа нужна», - отметил депутат Комитета по экономической политике Верховного Совета Вадим Левицкий.
Госпрограмма долго обсуждалась на пленарном заседании. Депутаты задавали вопросы, несколько парламентариев выступили против принятия данной ГЦП. Среди основных причин – сложная экономическая ситуация в республике и отсутствие денег в бюджете на реализацию госпрограммы. Профильный комитет подчеркнул, что проект новой госпрограммы требует доработки и внесения поправок в рамках второго чтения.
«На мой взгляд, принятие программы обосновано, ибо для того, чтобы заложить финансирование из остатков 2023 года нужна программа. Нет программы, нет финансирования, нет основания для выделения финансов. Программу надо дорабатывать. Мы так и определились на комитете, что мы принимаем ее в первом чтении, постараемся отработать максимально быстро для второго чтения, чтобы заложить финансирование на 2024 год из остатков 2023 года. На 2025-2026 годы будем определятся с финансированием, но точно, по моему мнению, Дорожный фонд не должен являться источником», - отметил на пленарном заседании председатель Комитета по вопросам АПК и транспорта Олег Леонтьев.
Законопроект о запуске целевой госпрограммы по замене ртутных светильников на светодиодные был поддержан большинством депутатов парламента в первом чтении. Работа над законопроектом будет продолжена, предстоит найти источники финансирования программы и учесть все предложения и замечания в процессе подготовки ко второму чтению.