Dnestr.TV

 
0

Аэропорт Кишинева сменил свою аббревиатуру на RMO

Аэропорт Кишинева сменил свою аббревиатуру на RMO
иллюстрация: point.md

Кишиневский международный аэропорт с 18 января изменяет свою аббревиатуру с KIV - на RMO. В связи с этим граждан просят быть внимательными при покупке билета на самолет.

Прежняя аббревиатура KIV, является сокращением от русского "Кишинев", а новая представляет собой первые буквы названия государства - Республика Молдова, передает jurnaltv.md

О том, что аэропорт сменит аббревиатуру - 19 декабря на своей странице в фейсбуке сообщил министр инфраструктуры и регионального развития РМ Андрей Спыну. 18 января он написал в соцсети: "С сегодняшнего дня: KIV - это RMO".

Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну не верит, что авиакомпания Air Moldova сможет возобновить полеты, сообщает point.md со ссылкой на infotag.md.

На телеканале TV8 он сказал, что в настоящее время решается вопрос о том, как скоро начнется возврат долгов, которые компания накопила перед своими кредиторами и, в первую очередь, перед гражданами, предварительно купившими билеты на ее рейсы, передает infotag.md

"Я не верю, что Air Moldova сможет возобновить полеты. Ее собственники находятся под объявленными международными санкциями", - сказал министр, выразив сомнение по поводу того, что кто-то из партнеров будет работать с компанией.

По словам Спыну, государство сделает все необходимое для того, чтобы в первую очередь защитить интересы пострадавших граждан Республики Молдова, заплативших за билеты и не воспользовавшихся услугами компании из-за прекращения ею полетов по причине сложного финансового положения.

На обвинение Air Moldova в том, что государство "хочет обанкротить компанию", министр сказал, что Илан Шор, который делает такого рода заявления, должен вернуться в Молдову и отбывать наказание в местах лишения свободы, а не указывать, что и как необходимо делать.

"Компания Air Moldova, как и Кишиневский аэропорт, управлялась криминальной группой Шора. Компания не осуществляет полеты, потому как не может исполнить свои обязательства", - заключил министр.
  • Сегодня, 10:01
  • DTV
  • Просмотров: 28
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Санду заявила о намерении переизбраться на пост президе ...
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Санду заявила о намерении переизбраться на пост президе ...
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна