Кишиневский международный аэропорт с 18 января изменяет свою аббревиатуру с KIV - на RMO. В связи с этим граждан просят быть внимательными при покупке билета на самолет.
Прежняя аббревиатура KIV, является сокращением от русского "Кишинев", а новая представляет собой первые буквы названия государства - Республика Молдова, передает jurnaltv.md
О том, что аэропорт сменит аббревиатуру - 19 декабря на своей странице в фейсбуке сообщил министр инфраструктуры и регионального развития РМ Андрей Спыну. 18 января он написал в соцсети: "С сегодняшнего дня: KIV - это RMO".
Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну не верит, что авиакомпания Air Moldova сможет возобновить полеты, сообщает point.md со ссылкой на infotag.md.
На телеканале TV8 он сказал, что в настоящее время решается вопрос о том, как скоро начнется возврат долгов, которые компания накопила перед своими кредиторами и, в первую очередь, перед гражданами, предварительно купившими билеты на ее рейсы, передает infotag.md
"Я не верю, что Air Moldova сможет возобновить полеты. Ее собственники находятся под объявленными международными санкциями", - сказал министр, выразив сомнение по поводу того, что кто-то из партнеров будет работать с компанией.
По словам Спыну, государство сделает все необходимое для того, чтобы в первую очередь защитить интересы пострадавших граждан Республики Молдова, заплативших за билеты и не воспользовавшихся услугами компании из-за прекращения ею полетов по причине сложного финансового положения.
На обвинение Air Moldova в том, что государство "хочет обанкротить компанию", министр сказал, что Илан Шор, который делает такого рода заявления, должен вернуться в Молдову и отбывать наказание в местах лишения свободы, а не указывать, что и как необходимо делать.
"Компания Air Moldova, как и Кишиневский аэропорт, управлялась криминальной группой Шора. Компания не осуществляет полеты, потому как не может исполнить свои обязательства", - заключил министр.