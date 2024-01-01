Самые надежные автомобили по итогам 2023 года назвали иностранные аналитики, страховые компании, представители ассоциаций станций техосмотра и автопорталы. Для этого в течение года они проводили различные опросы и исследования, каждый ресурс использовал свою методику. Autonews.ru проанализировал данные, составил списки моделей, которые не испугает долгая эксплуатация.
Самые надежные бренды по версии Consumer Reports — Lexus и Toyota
Более 330 тыс. американских автомобилистов, владеющих машинами 2000–2023 годов выпуска, опросил в конце 2023 года американский журнал Consumer Reports (издание некоммерческой организации Consumers Union). На базе полученных данных журнал опубликовал свой традиционный рейтинг компаний с самыми надежными автомобилями.
Водителей попросили вспомнить о технических проблемах, с которыми они столкнулись за последние 12 месяцев. Поломки разделили на 20 основных категорий. Например, в их число вошли неисправности в двигателе, трансмиссии, подвеске, топливной системе, тормозах, электрике и электронике. На основе этих данных автомобили получили коэффициент надежности по балльной системе от 0 до 100.
Лидером рейтинга стала японская компания Lexus. Машины этого премиального бренда смогли набрать 79 баллов. На втором месте лидер рейтинга 2022 года — Toyota (76 балов). Первую тройку замкнул бренд Mini. Также в топ-10 марок с самыми надежными машинами вошли Acura, Honda, Subaru, Mazda, Porsche, BMW и Kia.
Рейтинг самых надежных моделей по версии Consumer Reports
Toyota 4Runner Toyota Camry c гибридной силовой установкой Toyota Camry с бензиновым мотором Toyota RAV4 Prime BMW X5 Subaru Forester Toyota RAV4 Acura RDX Toyota Corolla Toyota Highlander Hybrid.
Whatcar.com: надежные и ненадежные машины на вторичке
Британское издание Whatcar.com совместно со страховой компанией MotorEasy составило список самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке. Для этого они провели опрос среди более чем 20 тыс. автовладельцев. Водителей просили рассказать о проблемах, которые у них возникли за последние 24 месяца эксплуатации машин.
Первое место в списке разделили сразу четыре автомобиля:
Kia Sportage (2016–2021 годы выпуска); Lexus NX (2014–2021); Porsche Cayman (2005–2013); Renault Captur (2013–2019).
Владельцы этих моделей автомобилей за два минувших года ни разу не посещали сервисные центры.
Также в рейтинг попал Suzuki SX4 S-Cross (2013–2021). Однако в данном случае машина уже получила небольшие нарекания. О проблемах с автомобилем заявили 5% респондентов (большинство из них связано с различными дефектами кузова).
Аналогичным образом обстоит дело с надежностью гибридного Toyota Yaris (2011–2020). На машину пожаловались те же 5% (несерьезные проблемы с батареей). Чуть хуже обстоят дела с надежностью Mercedes SL (2012–2020). Проблемы с этой машиной за прошедшие 24 месяца возникли у 6%, а главным нареканием стали сбои в электронике модели.
Рейтинг надежности от операторов техосмотра
Немецкая ассоциация технического осмотра TÜV составила свой рейтинг надежности отдельных моделей. В ходе исследования специалисты учитывали количество неполадок у машин возрастом до пяти лет, которые проходили процедуру в Германии с июня 2022-го по июнь 2023 года. В результате самым надежным автомобилем, по мнению немцев, стал европейский бестселлер Volkswagen Golf Sportsvan. Специалисты отметили, что показатель серьезных неисправностей у этих компактвэном со средним пробегом 49 000 км составил всего 4,2%.
На втором месте компактный кроссовер Volkswagen T-Roc (4,2% дефектов на 51 000 км пробега). Первую тройку замыкают паркетники Volkswagen T-Cross. У этих автомобилей показатель неисправностей составил 4,6%.
Также в первую десятку самых надежных машин, по версии операторов техосмотра, вошли Audi A6 (4,7%), Audi Q2 (4,9%), электрический Volkswagen Golf (5%), Mercedes-Benz B-Class (5,3%), Skoda Karoq (5,3%), Volkswagen Touareg (5,4%) и Audi A3 (5,5%).
Auto Express: в рейтинге надежности Subaru Forester и Ford EcoSport
Другой британский портал, Auto Express, провел свое исследование надежности автомобилей, которое получило название Driver Power. Оно также базируется на опросах автомобилистов. Точное количество респондентов, правда, не указывается в сообщении портала — лишь говорится, что «их было тысячи». В рейтинг вошли только те модели, которые сейчас можно купить на местном рынке в новом состоянии. Стоит отметить, что в результате в список попали преимущественно японские автомобили.
Так, первое место в рейтинге досталось японскому кроссоверу Subaru Outback (98,7% надежности). Владельцы этого автомобиля не смогли назвать ни одной проблемы с этой машиной. Зато со знаком плюс, помимо надежности Subaru Outback, они отметили комфорт и безопасность машины. На втором месте — «заряженный» хетчбэк Toyota GR Yaris (рейтинг надежности — 98,66%).
На третьем месте Ford EcoSport (98,27%). Правда, с этим американским кроссовером у некоторых водителей все же возникли проблемы. Все они были связаны с системами безопасности и помощи водителю на дороге. Однако, по признаю самих владельцев, все эти неисправности были несерьезными и быстро устранялись в сервисных центрах. Также в списке самых надежных новых автомобилей:
Toyota Prius (98,13%); Mazda CX-5 (97,76%); BMW i3 (97,38%); Lexus NX (97,2%); Lexus RX (96,78%); Hyundai Kona (96,75%); Nissan Leaf (96,69%).
HotCars: эти машины прослужат очень долго
Американский портал HotCars опубликовал свой список самых надежных автомобилей. В него вошли десять автомобильных марок. Они были выбраны из различных рейтингов надежности, которые регулярно публикуют аналитики из J.D. Power, Consumer Reports, CarEdge, iSeeCars и RepairPal.
Самой надежной автомобильной маркой в США эксперты признали Mazda. В исследовании отмечается, что эта компания проделала огромную работу по повышению качества своих автомобилей. Самой надежной моделью японской компании эксперты признали родстер MX-5 Miata. Также высокую оценку заслужили кроссоверы Mazda CX-3 и CX-5.
Далее в рейтинге расположились машины марки Kia. Среди самых надежных моделей корейского бренда — Sorento, Sedona и Sportage. На третьем месте японская Subaru. Со знаком плюс эксперты отметили качество сборки этих моделей, а также надежность и долговечность их узлов. Во внутреннем рейтинге надежности автомобилей Subaru первое место досталось внедорожнику Crosstrek, а второе — Forester. Более низкую оценку получили модели Impreza, Outback, Legacy и Ascent.
Также в рейтинг автобрендов с самыми беспроблемными машинами вошли Toyota (Corolla, Prius), Mini (Countryman), Lexus (GX, NX), Honda (Accord, Passport, Civic), Hyundai (Santa Fe, Ioniq 5, Sonata), Buick (Enclave, Encore), Acura (TLX, MDX, RDX).