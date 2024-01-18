В Приднестровье бесхозные дамбы будут внесены в республиканский реестр гидротехнических сооружений. По данным Правительства, сейчас зафиксирован 41 такой объект. Многие находятся в аварийном состоянии.
Теперь государство будет учитывать все гидротехнические сооружения. В том числе дамбы, не имеющие собственника. Верховный Совет принял соответствующие правительственные законопроекты во втором, окончательном чтении с учетом поправок Комитета по вопросам АПК. Изменения внесены в Закон «О безопасности гидротехнических сооружений» и Гражданский кодекс. Тем самым государство берёт на себя обязательства по обеспечению безопасности населения, сообщает парламентская пресс-служба.
Кроме этого, в законодательстве прописали более оперативный, упрощённый способ передачи бесхозных гидротехнических сооружений в государственную собственность, а затем переход на баланс ГУП «Республиканские оросительные системы», подведомственного Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
В Гражданском кодексе прописали возможность обратиться в суд и потребовать признать право государственной собственности на бесхозные гидротехнические сооружения по истечении 3 месяцев со дня постановки их на учёт, а не спустя 1 год, как предусматривал закон ранее. Дамбы будут приниматься на учёт по обращению местных органов власти или по заявлению Минсельхозприроды.
«Чётко не представляется возможным определить даже время происхождения многих безхозяйных дамб. Некоторые из них строились с применением добровольческих сил. То есть население, небезразличные граждане ручным трудом строили гидротехнические сооружения, повозками завозили грунты разных пород. Дамбы с годами укреплялись за счёт корневой системы и прочего. Но сегодня даже направить средства на их полноценное обследование и проведение анализа достаточно сложно, потому что данные объекты юридически не существуют, хотя фактически есть. Днестр может подтапливать наши населённые пункты, сельхозугодия, имущество находится вдоль реки, и соответственно, всегда существует риск беды. Данные инициативы направлены на то, чтобы вовремя не допустить возникновение этой беды», – прокомментировал заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Игорь Паламарчук.
В Законе «О безопасности гидротехнических сооружений» теперь будет прописана возможность вносить в республиканский реестр гидротехнических сооружений дамбы, которые не имеют собственника, собственник которых не известен либо отказался от права собственности.
Принятые Верховным Советом изменения вступят в силу со дня, следующего за днём официального опубликования.