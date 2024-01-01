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Бундестаг провалил голосование по ракетам Taurus

Бундестаг провалил голосование по ракетам Taurus
фото: korrespondent.net

Парламент Германии провалил голосование за проект резолюции по поставкам в Украину дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщила пресс-служба бундестага 17 января, передаёт korrespondent

Предложение Христианского демократического союза и Христианско-социального союза, прямо призывающее федеральное правительство предоставить Киеву Taurus, было отклонено большинством.

"За" проголосовали 178 депутатов, против - 485, воздержались - трое.

По данным издания Spiegel, против резолюции голосовали, в частности, депутаты от Партии зеленых и Свободной демократической партии, которые до этого неоднократно призывали немецкое правительство передать Украине ракеты Taurus.

Напомним, ранее представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт заявил, что Украине не стоит питать надежды на скорые поставки дальнобойных ракет Taurus.

Еще в начале ноября прошлого года немецкая компания MBDA Deutschland заявила, что готова возобновить производство дальнобойных ракет Taurus как можно быстрее.

Высокоточная ракета Taurus более мощная, чем ракеты Storm Shadow и SCALP, полученные Украиной от Великобритании и Франции. Taurus поражает цель на расстоянии более 500 километров и несет боевую часть почти 500 килограммов. Ее общий вес - более 1,3 тонны.
  • Сегодня, 11:03
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