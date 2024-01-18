Митинг протеста против экономического давления Молдовы прошел в Бендерах 18 января. Около 300 человек собрались у Дома культуры им. П. Ткаченко, где еженедельно проходят заседания Объединенной контрольной комиссии. В ее работе принимают участие представители Молдовы.
Как и на прошлой неделе, приднестровцы протестовали против удушающих мер, которые Молдова неожиданно применила с 1 января 2024 года в виде таможенных пошлин для приднестровских предприятий. По предварительным данным, ущерб для Приднестровья может составить 16 миллионов долларов в год. Одним из последствий этих мер станет рост цен, передаёт novostipmr
«Требуем от руководства Молдовы: давайте говорить по-человечески, давайте решать вопросы в рамках действующих международных норм, давайте не лишать людей труда, возможности работать, зарабатывать себе на жизнь, содержать свои семьи», - сказал на митинге председатель Объединенного совета трудовых коллективов Владимир Емельянов.
Митингующие говорили о том, что экономическое давление Молдовы приведёт к ухудшению общей экономической ситуации в Приднестровье и скажется на каждой приднестровской семье. Протестующие скандировали: «Руки прочь от Приднестровья!» и «Нет блокаде ПМР!».
«Мы собрались для того, чтобы выразить нашу общую гражданскую позицию, и обращаемся к руководству Республики Молдова, представителям РМ, представителям гаранта. ПМР оказалась сегодня в таких условиях, при которых нормальной жизни не будет. Федерация профсоюзов всегда стояла на защите законных прав и социальных гарантий республики. Наши предприятия будут обязаны выплачивать таможенные пошлины РМ, что повлечёт за собой необратимые последствия: станут предприятия, начнётся массовая безработица», - говорили представители Федерации профсоюзов ПМР.
«Как представитель молдавской молодёжи надеюсь, что эти слова будут услышаны не только здесь, но и господами с другого берега Днестра. Я и мы все хотим жить в мире, хотим создавать ячейки общества, хотим уверенности в завтрашнем дне. Но с этой ситуацией получается так, что этой уверенности нет», – сказал молодой человек.
Участники митинга отмечали, что Молдова шаг за шагом вводит новые меры давления на приднестровские предприятия и экономику в целом, и выступали против навязывания Молдовой своей позиции.
«В нынешних условиях нам остается одно: обратиться к руководству Республики Молдова и надеяться, что здравый смысл возобладает и руководство Республики Молдова отменит действующие на сегодняшний день таможенные пошлины», – заявила одна из участниц протеста.
Напомним, что 11 января аналогичный протест прошёл у молдо-приднестровской границы при выезде из Бендер.