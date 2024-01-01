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Учения со стрельбой: молдавских спецназовцев тренируют морпехи США

Учения со стрельбой: молдавских спецназовцев тренируют морпехи США
фото: mai.gov.md

Группа морских пехотинцев США прибыла в Молдову для обучения местных сотрудников правоохранительных органов. Занятия с американскими инструкторами продлятся шесть дней. Об этом 18 января сообщило министерство внутренних дел (МВД), передаёт newsmaker.md

В рамках стратегического сотрудничества между МВД Молдовы и посольством США в Кишиневе будет проходить практическая подготовка отрядов специального назначения Fulger, Scorpion и Pantera, а также Службы государственной охраны и Министерства юстиции РМ. Согласно Стратегии национальной безопасности молдавских спецназовцев будут тренировать морские пехотинцы США.

«Обучение направлено на повышение уровня противодействия террористическим актам со стороны всех специальных подразделений, отвечающих за борьбу с терроризмом», — отметили в МВД Молдовы.

В плане учебных мероприятий значится теоретическая подготовка по оказанию первой помощи в случае террористической опасности, общая практическая подготовка по использованию оружия при моделировании сценариев террористических угроз, моделирование антитеррористических мероприятий в закрытых помещениях, а также стрельба по подвижным и неподвижным мишеням.

Помощь США в подготовке отрядов специального назначения РМ является частью международного плана по обмену опытом в комплексной подготовке к предупреждению и реагированию на террористические атаки.

  • Сегодня, 20:00
  • DTV
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