Группа морских пехотинцев США прибыла в Молдову для обучения местных сотрудников правоохранительных органов. Занятия с американскими инструкторами продлятся шесть дней. Об этом 18 января сообщило министерство внутренних дел (МВД), передаёт newsmaker.md
В рамках стратегического сотрудничества между МВД Молдовы и посольством США в Кишиневе будет проходить практическая подготовка отрядов специального назначения Fulger, Scorpion и Pantera, а также Службы государственной охраны и Министерства юстиции РМ. Согласно Стратегии национальной безопасности молдавских спецназовцев будут тренировать морские пехотинцы США.
«Обучение направлено на повышение уровня противодействия террористическим актам со стороны всех специальных подразделений, отвечающих за борьбу с терроризмом», — отметили в МВД Молдовы.
В плане учебных мероприятий значится теоретическая подготовка по оказанию первой помощи в случае террористической опасности, общая практическая подготовка по использованию оружия при моделировании сценариев террористических угроз, моделирование антитеррористических мероприятий в закрытых помещениях, а также стрельба по подвижным и неподвижным мишеням.
Помощь США в подготовке отрядов специального назначения РМ является частью международного плана по обмену опытом в комплексной подготовке к предупреждению и реагированию на террористические атаки.