Впервые власти Кишинева закупят природный газ из Соединенных Штатов Америки. Это произойдет на следующей неделе через терминал СПГ недалеко от Александруполиса, Греция.
Об этом рассказал министр энергетики Виктор Парликов в эфире передачи на телеканале JurnalTV, сообщает deschide.md
"На следующей неделе мы впервые закупим газ напрямую с судового терминала, который транспортирует сжатый газ из США.И заранее могу сказать, что мы возьмем его по цене ниже уровня FTT. Он будет приобретен через Грецию, терминал Александруполис.Следующий грузовой корабль, который прибудет, будет на следующей неделе, и мы будем среди покупателей, которые будут закупать этот газ", - заявил Виктор Парликов.
Также чиновник сообщил, что на начало этого года Молдова имела на складах объемы менее 400 миллионов кубометров. По словам министра, эти количества рассчитаны на январь, февраль и март, а для пополнения закупаются дополнительные количества.
Молдова присоединится к вертикальному газовому коридору. Министр энергетики едет в Афины для подписания соглашения
Молдова и Украина официально присоединятся к проекту «Вертикальный газовый коридор», в котором уже участвуют Греция, Болгария, Румыния и Венгрия. Об этом 18 января сообщило министерство энергетики. Глава ведомства Виктор Парликов отправится в Афины для подписания соглашения, передаёт NM
«После присоединения Молдовы и Украины вертикальный коридор будет следовать по маршруту Трансбалканского трубопровода, который идет из Украины в Грецию в реверсном направлении. […] Концепция вертикального коридора — это не традиционный проект отельного газопровода, а система, соединяющая существующие национальные газовые сети и другую газовую инфраструктуру для обеспечения транзита газа и повышения энергетической безопасности», — говорится в пресс-релизе министерства.
Подписание соглашения состоится в Афинах 19 января.