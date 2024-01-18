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В Бендерах прошло первое в 2024 году заседание Объединённой контрольной комиссии

В Бендерах прошло первое в 2024 году заседание Объединённой контрольной комиссии
фото: novostipmr

Первое в 2024 году заседание Объединённой контрольной комиссии (ОКК) оказалось достаточно продуктивным. Об этом рассказал сопредседатель ОКК от России Александр Андреев, передаёт novostipmr.com

«Я считаю, что мы сегодня получим достаточно солидный результат, довольно объёмный протокол был подписан», - отметил российский дипломат.

В силу ряда процедурных моментов заседание было проведено как внеочередное. Решением комиссии утверждены в должностях сопредседатель ОКК от Молдовы Сергей Головач, а также член делегации РМ Михаил Водэ и эксперт той же делегации Александр Пынзарь, представляющие Министерство внутренних дел Молдовы.

Делегации заслушали доклад о ситуации в Зоне безопасности за период с 10 по 16 января.

«С уверенностью можем доложить, что фактически весь январь месяц ситуация находилась под полным контролем Объединённой контрольной комиссии, - подчеркнул, комментируя итоги заседания, сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков. - Мы реально видим, что никаких вопросов, связанных с обострением и осложнением ситуации, на сегодняшний день в Зоне безопасности нет. Мы по-прежнему видим, что есть взаимодействие с правоохранительными органами, есть изъятие оружия. Система работает».

13 января во второй половине дня один из жителей Бендер, наводивший порядок в подвале пятиэтажки по улице Киевской, обнаружил револьвер «Наган» 1939 года выпуска. Этот факт был зафиксирован в докладе Объединенного военного командования, оглашенном на прошедшем сегодня заседании Объединенной контрольной комиссии.

Оружие в присутствии военных наблюдателей было сдано на хранение в Управление внутренних дел города Бендеры.

В числе утверждённых документов – план мероприятий на 2024 год. Как отметил Олег Беляков, в документе оговорены действия воинских контингентов России, Молдовы и Приднестровья во время совместных занятий и несения службы.

  • Сегодня, 20:44
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