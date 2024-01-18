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За три дня более 100 тираспольчан обратились в травматологию

За три дня более 100 тираспольчан обратились в травматологию

Гололёд привёл к увеличению количества уличных травм. 18 января за помощью в травматологию Республиканской клинической больницы в Тирасполе обратились 15 человек. У них диагностированы ушибы, растяжения, переломы верхних и нижних конечностей.

За минувшие три дня 107 тираспольчан пострадали из-за скользких дорог и тротуаров, сообщает пресс-служба Минздрава.

Медики призывают граждан соблюдать меры предосторожности.

«Особенно опасен гололёд для лиц пожилого возраста. Пенсионерам лучше воздержаться от походов на улицу и остаться дома. Позаботьтесь о максимально удобной обуви с нескользящей подошвой, старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью», - призывают в Минздраве.

  • Сегодня, 20:57
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