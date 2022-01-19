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Купания на Крещение

Купания на Крещение
фото из открытых источников

19 января, православные христиане празднуют Крещение Господне. Сотни верующих по всему Приднестровью придут в этот день к купелям, чтобы окунуться в ледяную воду. Но врачи предупреждают: погружение это может быть опасно для здоровья, если не соблюдать определенные правила, пишет newspmr.com

В последние десятилетия крещенские купания становятся все более популярными в Приднестровье. Многие верующие считают их неотъемлемой частью праздника. Однако в действительности традиция окунаться в ледяную воду не церковная, а народная. А это значит, что нырять в прорубь вовсе не обязательно.

Церковь к традиции относится спокойно, но призывает не заблуждаться насчет чудодейственной силы воды из ледяной иордани (прорубь в форме креста). Священнослужители напоминают: считать, что она смывает с человека все грехи, – ошибка. В действительности на Крещение, говорят в церкви, православным лучше прийти в храм.

Если вы все же решили окунуться в холодную воду на Крещение, то следует помнить, что купание в ледяной воде может вызвать судороги, стать причиной образования тромбов и остановки сердца.

Врачи советуют не купаться в проруби детям, беременным женщинам и пожилым людям. У детей тонкий слой подкожно-жировой клетчатки, который не может защитить их от переохлаждения. Что касается взрослых, то у мужчин при купании в ледяной воде есть риск развития простатита, а у женщин – воспалительных заболеваний мочеполовой системы.

Помимо этого, ледяная вода категорически противопоказана людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, дыхательных путей и носоглотки, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и эндокринными заболеваниями.

Купание в ледяной воде также может вызвать потерю сознания, а резкий спазм сосудов головного мозга нередко становится пусковым механизмом развития инсульта. К тому же от резкого перепада температур возможна внезапная остановка сердца.

Поэтому следуйте рекомендации: перед входом в холодную воду измерьте артериальное давление и убедитесь в том, что его значение в норме. Также перед погружением в прорубь необходимо растереться сухим полотенцем, чтобы согреть кожу, побыть какое-то время на воздухе и задерживаться в воде дольше одной минуты. После купания следует насухо вытереться, надеть теплую одежду и выпить согревающий напиток.

Эксперты предупреждают: не стоит нырять в прорубь (ледяную воду) головой вперед – из-за этого можно потерять сознание. Новичкам лучше проконсультироваться с врачом, ведь окунаться в ледяную воду можно далеко не всем.

Завершающий совет: ответственно подойдите к выбору купели – она должна быть оборудована удобным спуском к воде, деревянными настилами и кабинками для переодевания. Рядом должны дежурить бригады медиков и спасателей.
  • Сегодня, 21:06
  • DTV
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