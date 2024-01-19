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ВОЗ опровергла сообщения о новой пандемии в 2024 году

ВОЗ опровергла сообщения о новой пандемии в 2024 году
фото: Denis Balibouse / REUTERS

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в разговоре с Роспотребнадзором назвали недостоверными заявления об угрозе новой пандемии в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, передаёт eadaily.com

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о возможности появления в мае 2024 года новой пандемии.

В ведомстве отметили, что изучение высказываний гендиректора ВОЗ показывает, что Telegram-каналы некорректно интерпретировали его слова, передаёт ТАСС

«Роспотребнадзор также провел консультации с представителями МИД России и штаб-квартиры ВОЗ, которые подтвердили недостоверность интерпретаций об угрозе новой пандемии, приведенных некоторыми телеграм-каналами», — говорится в сообщении.

Глава ВОЗ, по данным Роспотребнадзора, говорил о разработке нового международного соглaшения по борьбе с пандемиями, которая должна завершиться к маю 2024 года. Решение о подготовке такого документа приняли с участием России на специальной сессии Всемирной ассамблее здравоохранения в декабре 2021 года.

17 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе должны были обсуждать «болезнь X», которая потенциально сможет в 20 раз превзойти Covid-19 по смертности. Встреча была под названием «Подготовка к болезни Х», а глава ВОЗ был одним из ее участников.

В Роспотребнадзоре предполагали, что заявления о «болезни X» могут базироваться не на научных, а на экономических основаниях.

«Диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям», — говорили в ведомстве.

  • Сегодня, 08:56
  • DTV
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