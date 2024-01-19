Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в разговоре с Роспотребнадзором назвали недостоверными заявления об угрозе новой пандемии в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, передаёт eadaily.com
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о возможности появления в мае 2024 года новой пандемии.
В ведомстве отметили, что изучение высказываний гендиректора ВОЗ показывает, что Telegram-каналы некорректно интерпретировали его слова, передаёт ТАСС
«Роспотребнадзор также провел консультации с представителями МИД России и штаб-квартиры ВОЗ, которые подтвердили недостоверность интерпретаций об угрозе новой пандемии, приведенных некоторыми телеграм-каналами», — говорится в сообщении.
Глава ВОЗ, по данным Роспотребнадзора, говорил о разработке нового международного соглaшения по борьбе с пандемиями, которая должна завершиться к маю 2024 года. Решение о подготовке такого документа приняли с участием России на специальной сессии Всемирной ассамблее здравоохранения в декабре 2021 года.
17 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе должны были обсуждать «болезнь X», которая потенциально сможет в 20 раз превзойти Covid-19 по смертности. Встреча была под названием «Подготовка к болезни Х», а глава ВОЗ был одним из ее участников.
В Роспотребнадзоре предполагали, что заявления о «болезни X» могут базироваться не на научных, а на экономических основаниях.
«Диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям», — говорили в ведомстве.