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НАТО на масштабных учениях смоделирует отражение «российского нападения»

НАТО на масштабных учениях смоделирует отражение «российского нападения»
фото: nato.int

НАТО проведет в Европе крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender («Стойкий защитник»). Об этом сообщил 18 января главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, добавив, что в учениях примут участие около 90 тыс. военнослужащих, передаёт NM.

По словам Каволи, учения начнутся на следующей неделе и продлятся до мая. «Альянс продемонстрирует свою способность укрепить Евроатлантический регион, перебросив через Атлантический океан силы из Северной Америки», — заявил он.

По информации СМИ, последний раз НАТО проводила настолько масштабные учения в 1988 году. Тогда в них участвовали 125 тыс. военнослужащих. Сейчас учения пройдут в Германии, Польше и странах Балтии.

Отметим, ранее председатель военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Роб Бауэр, заявил, что странам альянса надо готовиться к войне с Россией. «Мы должны осознать, что-то, что мы живем в состоянии мира, — это не нечто само собой разумеющееся. И именно поэтому мы готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссия гораздо шире. Это и индустриальная база, и также люди, которые должны понять, что они играют определенную роль», — цитирует Бауэра ВВС.

К масштабным маневрам будут привлечены 50 кораблей, 80 самолëтов и более 1100 боевых машин стран альянса. В моделировании отражения «российского нападения» примут участие все 31 страна-член, а также Швеция, подавшая заявку на вступление в евроатлантический блок в прошлом году, передаёт eadaily.com

Отмечается, что «Стойкий защитник — 2024» будет простираться от США до границы с Россией.

Учения продлятся до мая и станут крупнейшими в НАТО с 1988 года.

Один из наиболее активных участников предстоящих маневров — Великобритания. Ранее в этом месяце еë министр обороны Грант Шаппс сообщал, что Соединëнное Королевство направит на учения около 20 тыс. военнослужащих. Он назвал маневры «объединением усилий наших военных с союзниками из 30 стран НАТО и Швеции, что обеспечит важную защиту от российской угрозы».

МИД России охарактеризовал планируемые натовские учения продолжением провокационных действий со стороны альянса.

«Если ранее в легендах подобных маневров альянса речь шла о некоем „воображаемом“ противнике на Востоке, то теперь натовцы не скрывают: они отрабатывают действия по отражению нападения именно со стороны России», — констатировали во внешнеполитическом ведомстве.

Там также отметили, что альянс «на словах» заявлял, что не ищет конфронтации с Россией, а «на деле продолжал демонстрацию силы буквально у нашего порога».

  • Сегодня, 09:19
  • DTV
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