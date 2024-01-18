На внеочередном заседании парламента 18 января депутаты в очередной раз пересмотрели сроки проведения президентских выборов. Причем это уже четвертый раз, когда правящая партия PAS инициирует такие поправки.
Предыдущую поправку не промульгировала президент Майя Санду. Она вернула проект на доработку, пояснив, что сроки проведения президентских выборов в Кодексе о выборах должны соответствовать нормам Конституции, информирует md.sputniknews
Так, дата выборов президента Республики Молдова будет установлена постановлением парламента не менее чем за 60 дней до дня выборов.
Также в ходатайстве отмечается несоответствие конституционным нормам срока организации выборов в случае, если должность президента Республики Молдова вакантна. В этой связи предлагается строго принять текст конституционной нормы, чтобы обеспечить ее верховенство. Таким образом, в случае, если должность президента Республики Молдова будет вакантной, выборы будут организованы в течение двух месяцев со дня открытия вакансии.
Депутаты от оппозиционной фракции Блока коммунистов и социалистов (БКС) в голосовании не участвовали, так как покинули зал заседаний в знак протеста.
"Кроме политических игр с назначением прокуроров и очередными изменениями Кодекса о выборах, нет ничего, что бы касалось интересов граждан. По этой причине фракция БКС приняла решение бойкотировать заседание законодательного органа”, – заявил глава фракции, вице-спикер Влад Батрынча.
Предыдущий проект по внесению изменений в Кодекс о выборах и Закон о политических партиях был принят депутатами в конце осенней сессии парламента.
В Конституции указано, что выборы президента проводят в двухмесячный срок после того, как должность стала вакантной. Согласно Конституции, должность становится вакантной в случае истечения срока полномочий, отставки, отстранения от должности, окончательной невозможности исполнять свои обязанности или смерти.
Нынешняя новая редакция Кодекса о выборах разделяет понятия «истечение срока полномочий» и «вакантность должности». Так, в случае истечения срока полномочий президента выборы проводятся не ранее, чем за 90 дней до истечения мандата и не позднее двух месяцев после истечения мандата, а в случае вакантности должности (отставка, отстранения от должности, окончательной невозможности исполнять свои обязанности или смерти) выборы проводят в течение двух месяцев после того, как должность стала вакантной.