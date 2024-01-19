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В центре Кишинева собираются установить сгоревший на Украине российский танк-СМИ

В центре Кишинева собираются установить сгоревший на Украине российский танк-СМИ
фото из открытых источников

Новость о том, что в Кишинев собираются привезти подбитый на Украине сгоревший российский танк, появилась в интернете и обсуждается уже не первый день. Министерство обороны и министерство культуры якобы поддерживают эту инициативу, рассказала инициатор идеи Диана Деревянко,ранее неоднократно проводившая в Кишиневе у здания посольства России антирусские пикеты, сообщает md.kp.media

В комментариях к этой новости подписчики Телеграм-канала Sputnik заявляют, что, если такое случится, они будут приносить цветы к танку каждый день, а не только на 9 мая, пишут evedomosti.md

Танк скорее всего будет расположен на центральной площади Кишинева и будет находиться в молдавской столице целый год. Как ранее стало известно, некое молдавское движение «Stop russian agression», позиционирующее себя как группа проукраинских активистов, объявило о намерении в 24 февраля установить в Молдавии подбитый на Украине русский танк, что, по замыслу организаторов, должно демонстрировать скорую победу украинской армии над Россией, пишет md.tsargrad.tv

Ранее подбитые танки устанавливали в столицах - в Таллине, в Риге и в Берлине. Акция вызвала обратный ожидаемому эффект — местные жители несли к танкам цветы.

К чему это может привести в Кишиневе? Об этом журналист md.kp. поговорил с председателем Координационного совета российских соотечественников, руководителем Русского историко-патриотического клуба, главой Национального Комитета «Победа» Алексеем Петровичем.

Приводим текст интервью md.kp. без изменений:

- Пусть привозят этот танк. Эти люди просто не отдают себе отчета о том, что происходит в стране. Они как будто не замечают того, что Молдова наводнена иностранными военнослужащими, не замечают того, что в стране беспрерывно проходят военные учения, живут в состоянии кажущейся стабильности и сытости, не замечают, что руководство государства активно втягивает нас в войну, - считает Алексей Петрович. - И такая вот демонстрация техники, в которой погибли люди, сгорели заживо, будет хорошим доказательством.

- Доказательством чего?

- Доказательством того, что руководство страны намерено сталкивает людей лбами. Не знаю, какие меры будут принимать правоохранительные органы для того, чтобы не допустить возле этой техники каких-то столкновений. Мы видели, как это происходило в Европе, в Берлине, в Таллине, в Хельсинки...

- Люди несли к танкам цветы...

- Конечно, но это европейские страны. Мы пока еще не Европа, и настроения у нас еще далеко не европейские. Не такие, как хотелось бы нашим руководителям. Может, хотя бы это всколыхнет людей на то, чтобы очнулись и сказали этим никчемным властям: "Пошли вон отсюда, убирайтесь в свои Румынии, где у вас зарплаты, гражданство и бизнес!"

- То есть, установка танка может стать спусковым крючком для этого?

- Безусловно! Пускай везут танк, пускай тратят деньги, которые не пойдут на дроны, на боеприпасы, не на помощь бедным людям... Они пойдут на конкретную провокацию. И они этого не скрывают. Расшифровки расходов не даются, сколько будет стоить транспортировка, сколько будет стоить установка, но зато есть расходы на рекламу! То есть, люди не скрывают, что это пиар-акция, не скрывают того, что украинская повестка уходит на второй-третий-четвертый план и им нужно этим вот танком снова людей всколыхнуть, снова общество взбудоражить. Ну, будоражьте... Только если что-то пойдет не так, тогда пеняйте только на себя.

- Так есть еще идея снести с постаментов все советские танки...

- Это невозможно сделать. Они, видимо, на своих кухнях употребляют запрещенные вещества. Но они сами признают, что это невозможно. Эти памятники где-то находятся в ведении местных властей, где-то - в реестре памятников государства. Где снесут танк? В Комрате? Сомневаюсь, что комратские власти его снесут. Под Дубоссарами? В Бельцах?...

  • Сегодня, 10:28
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