Министерство по социальной защите и труду представило данные о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц. В декабре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: для трудоспособного населения – на 0,84%; для пенсионера – на 0,82%; в среднем на ребенка – на 1,06%, информирует NewsPMR.Com
В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 0,91%.
Сводный индекс потребительских цен (инфляция/дефляция) за декабрь 2023 года составил 100,15%, итоговый с начала года – 104,24%.
По сравнению с декабрем 2022 года величина прожиточного минимума в Приднестровье выросла: для трудоспособного населения – на 2,52%; для пенсионера – на 2,69%; в среднем на ребенка – на 4,37%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 2,65%.
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за декабрь 2023 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 2 037 руб. (2 020 руб. – в ноябре 2023 года);
- для мужчин от 16 до 59 лет – 2 119 руб. (2 102 руб.);
- для женщин от 16 до 54 лет – 1 947 руб. (1 932 руб.);
- для пенсионеров – 1 606 руб. (1 593 руб.);
- в среднем на одного ребёнка – 2 007 руб. (1 986 руб.);
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 752 руб. (1 736 руб.);
- для детей от 7 до 15 лет – 2 170 руб. (2 146 руб.);
- в среднем на душу населения – 1 895 руб. (1 878 руб.)
Как отметили в ведомстве, изменения величины прожиточного минимума в декабре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами за счет увеличения цен на продовольственные товары.
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,6% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,6%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,2%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.