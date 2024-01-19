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В Грузии ждут извинений от Зеленского, Санду и ЕП из-за слов о пытках Саакашвили

В Грузии ждут извинений от Зеленского, Санду и ЕП из-за слов о пытках Саакашвили
фото из открытых источников

Власти Грузии ждут извинений от президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду, а также некоторых европейских стран, которые не раз критиковали их якобы за ненадлежащее обращение с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в тюрьме. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии, сообщает ТАСС

Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания Совета Европы 18 января опубликовал доклад, в котором отмечались удовлетворительные условия содержания Саакашвили в частной тбилисской клинике "Вивамед".

«Они заставили нас жить два года так, как будто Саакашвили пытали, травили и т. д. Сегодня в заключении Европейского комитета по предотвращению пыток фактически говорится, что президент Зеленский, президент Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили», — прокомментировал Папуашвили доклад комитета, сообщает gazeta.ru

По его словам, через американский реестр выяснилось, что миллионы были потрачены на лоббистов для покупки статей, телесюжетов, политических заявлений о «пытках Саакашвили». Кроме того, стало известно, что проекты резолюции ЕП на эту тему были составлены американскими лоббистам, сообщил Папуашвили.

"Сегодня мы узнали, что президент Зеленский лгал, когда обвинял Грузию в пытках Саакашвили, узнали, что врала президент Санду, когда обвиняла Грузию в пытках Саакашвили. Мы узнали, что лгали и европарламентарии, которые обвиняли Грузию в пытках Саакашвили, - сказал Папуашвили. - Сегодня мы узнали, что многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом, так как зря обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Мы об этом узнали и поэтому ждем, что эти люди извинятся, однако это иногда менее ожидаемо".

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он находится до сих пор.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе неоднократно заявлял, что состояние здоровье Саакашвили в последнее время улучшилось, но он будет возвращен в тюрьму только тогда, когда клиника "Вивамед" даст соответствующую рекомендацию

  • Сегодня, 10:57
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