Прокурор города Бендеры принял участие в рассмотрении Бендерским городским судом гражданского дела по иску государственной администрации города, которая просила суд прекратить право собственности физического лица на объект недвижимости в виде здания речного вокзала, сообщает пресс-служба Прокуратуры ПМР.
Как было установлено в рамках судебного разбирательства, собственник здания речного вокзала на протяжении длительного периода времени бесхозяйственно содержал его, что привело к разрушению объекта и доведению его до ветхого, аварийного состояния, при котором конструкция, основание, здания в целом перестали удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям.
Предупреждение уполномоченного органа о необходимости приведения здания в надлежащее техническое состояние с назначением соразмерного срока для его ремонта собственник не исполнил.
Руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также исходя из государственных и общественных интересов, участвующий в деле прокурор города Бендеры дал заключение, в котором просил суд удовлетворить исковые требования государственной администрации.
Установленные судом обстоятельства послужили основанием для законного прекращения права собственности физического лица на здание речного вокзала.
Ответчик, не согласившись с решением городского суда, подал кассационную жалобу в Верховный суд ПМР, по результатам рассмотрения которой решение суда первой инстанции оставлено без изменений, а кассационная жалоба ответчика — без удовлетворения.
В дальнейшем указанный объект недвижимости ждет продажа с публичных торгов.