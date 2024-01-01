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Здание бендерского речного вокзала будет продано на публичных торгах

Здание бендерского речного вокзала будет продано на публичных торгах
фото: prokuror-pmr

Прокурор города Бендеры принял участие в рассмотрении Бендерским городским судом гражданского дела по иску государственной администрации города, которая просила суд прекратить право собственности физического лица на объект недвижимости в виде здания речного вокзала, сообщает пресс-служба Прокуратуры ПМР.

Как было установлено в рамках судебного разбирательства, собственник здания речного вокзала на протяжении длительного периода времени бесхозяйственно содержал его, что привело к разрушению объекта и доведению его до ветхого, аварийного состояния, при котором конструкция, основание, здания в целом перестали удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям.

Предупреждение уполномоченного органа о необходимости приведения здания в надлежащее техническое состояние с назначением соразмерного срока для его ремонта собственник не исполнил.

Руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также исходя из государственных и общественных интересов, участвующий в деле прокурор города Бендеры дал заключение, в котором просил суд удовлетворить исковые требования государственной администрации.

Установленные судом обстоятельства послужили основанием для законного прекращения права собственности физического лица на здание речного вокзала.

Ответчик, не согласившись с решением городского суда, подал кассационную жалобу в Верховный суд ПМР, по результатам рассмотрения которой решение суда первой инстанции оставлено без изменений, а кассационная жалоба ответчика — без удовлетворения.

В дальнейшем указанный объект недвижимости ждет продажа с публичных торгов.
  • Сегодня, 18:58
  • DTV
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