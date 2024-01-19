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Власти Гагаузии обратились к посольствам: под угрозой существование автономии

Власти Гагаузии обратились к посольствам: под угрозой существование автономии
фото: Sputnik / Mihai Caraus

Руководство Гагаузии направило обращение к представителям дипломатических представительств в Молдове с просьбой оказать "критически важную и необходимую финансовую поддержку для покрытия дефицита бюджета автономии", сообщает md.sputniknews

Письмо подписали башкан Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания (НСГ) региона Дмитрий Константинов.

В послании указано, что принятый 5 октября 2023 года парламентом Республики Молдова закон №285, обязывающий Гагаузию выплачивать предприятиям-экспортерам НДС из местного бюджета, направлен на резкое сокращение доходов автономии и будет ей стоить не менее 150 миллионов леев в год.

"Принятый закон имеет целенаправленный, ярко выраженный антигагаузский характер, видна неприкрытая дискриминация целого народа по национальному признаку, нарушаются базовые социально-экономические права населения автономии, ставится под угрозу само существование Гагаузской автономии", – говорится в письме.

Там также отмечается, что данный закон преднамеренно был принят в преддверии зимы, когда население вынуждено оплачивать "непомерно высокие цены на энергоносители".

"Принимая во внимание низкие заработные платы, социальные пособия и пенсии, власти Республики Молдова лишили Гагаузскую автономию возможности оказывать помощь населению через социальные программы, финансируемые из бюджета Гагаузии, что для социально уязвимых семей является вопросом выживания", – подчеркнули в руководстве автономии.

Обращение, подписанное башканом Евгенией Гуцул и председателем НСГ Дмитрием Константиновым, направлено в представительство ЕС в Молдове, посольства Турции, России, Румынии, США и Болгарии.

  • Сегодня, 19:06
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