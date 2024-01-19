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Процедуру получения водительских прав могут упростить

Процедуру получения водительских прав могут упростить
фото из открытых источников

Процедуру получения водительских прав хотят упростить. Комитет по законодательству, защите прав и свобод граждан Верховного Совета ПМР обсудил инициативу Президента Вадима Красносельского. Глава государства предложил исключить из действующего законодательства норму о том, что водительское удостоверение можно заменить без сдачи экзаменов только в течение 180 дней с момента истечения срока его действия, сообщает пресс-служба ВС ПМР

Поправки предлагают дать возможность всем заменить водительские права без экзаменов, при этом сохраняется обязанность водителей проходить медосмотр.

Как отмечает пресс-служба Верховного Совета ПМР, депутаты рекомендовали парламенту принять инициативу Президента в первом чтении. Тем более что об этом часто говорят граждане в своих обращениях.

«Это хорошая инициатива. Были обращения людей, которые специально приезжали из России, из других государств, для того чтобы успеть заменить водительское удостоверение, пока не истекли 180 дней. Для многих это проблематично», – сказала глава Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Галина Антюфеева.

Законопроект Президента будет рассмотрен в первом чтении на ближайшем пленарном заседании.

  • Сегодня, 19:17
  • DTV
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