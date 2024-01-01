На Украине могут разрешить осужденным служить в ВСУ. Соответствующие изменения в законодательство подготовлены Минюстом этой страны, передаёт kp.ru
В тексте законопроекта, опубликованном на сайте украинского парламента, сказано, что на службу в ВСУ могут поступить осужденные на испытательном сроке, если их преступления не связаны с коррупцией, пьяным вождением, преступлениями против основ национальной безопасности, военными преступлениями. Также решение будет приниматься, исходя из личности осужденного.
Замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая рассказала изданию «Страна», что новая норма может коснуться не только тех, кто отбывает наказание, но и тех, кто был осужден ранее и уже отбыл свой срок. По словам чиновницы, ожидается, что изменения будут приняты в январе-феврале 2024.
Высоцкая дополнила, что сейчас отказывают людям в мобилизации, если у них уже была судимость.
На Украине сохраняется режим военного положения и всеобщей мобилизации. Повестки украинцам могут приходить через мессенджеры. В Минобороны Украины заявили, что уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации считается нетяжким преступлением. Это означает, что всех осужденных за это могут призвать в армию. Там также отметили, что под призыв будут подпадать исключительно граждане призывного возраста, передаёт ura.news