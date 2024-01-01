В ближайшем будущем граждане Молдовы получат возможность летать из Международного аэропорта Кишинева по более низким ценам, чем сейчас, и им больше не придется летать из Ясс.
Об этом заявил госсекретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития Молдовы Мирча Пэскэлуцэ, передает point.md ссылаясь на moldova1.md
Власти пытаются убедить многие другие авиакомпании совершать рейсы в Кишинев, а по мере повышения конкурентоспособности они будут предлагать билеты по более выгодным ценам.
"Постепенно мы придем к тому, что авиакомпании, учитывая высокую конкуренцию в аэропорту, будут предлагать пассажирам выгодные цены. Это всего лишь вопрос времени, и я не думаю, что это вопрос длительного времени", — сказал чиновник.
Уточняем, что с апреля одна из крупнейших авиакомпаний Европы возвращается в аэропорт Кишинева и будет выполнять регулярные рейсы пять раз в неделю. В 2023 году количество пассажиров, решивших полететь в Республику Молдова, увеличилось на 23 процента, что означает примерно 3 миллиона путешественников.