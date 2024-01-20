Немецкие законодатели одобрили закон, облегчающий правила получения гражданства и отменяющий запрет на двойное гражданство, сообщает rg.ru ссылаясь на портал tageschau.de.
Закон предусматривает, что получение гражданства становится возможным уже через пять лет, а не через восемь, как раньше, а в случае "особых интеграционных достижений" - даже через три года. Это могут быть особенно хорошие результаты в школе или на работе или гражданская активность. Дети иностранных родителей в будущем получат немецкое гражданство при рождении, если один из родителей законно проживает в стране в течение пяти лет. До сих пор это имело место только через восемь лет.
Кроме того, люди, получившие немецкий паспорт, могут сохранить свое прежнее гражданство в будущем. В то же время некоторые положения закона о гражданстве ужесточаются. Таким образом, исключения из обязанности оплачивать собственные средства к существованию должны быть ограничены конкретными случаями.
Представители ХДС выступили с резкой критикой реформы в ходе дебатов в бундестаге. Они считают, что закон "имеет самые далеко идущие негативные последствия в этот избирательный период". Натурализация через три или пять лет является "слишком быстрой".
Наблюдатели отмечают, что ранее в Германии действовал один из самых строгих законов о натурализации в мире, согласно которому гражданство предоставлялось только людям, у которых были немецкие предки.
Но многие политики уже давно требуют принятия закона о гражданстве, признающего, что Германия была этнически разнообразной и многокультурной с момента прибытия гастарбайтеров из Италии и Турции, чтобы облегчить нехватку рабочей силы в 1960-х годах.