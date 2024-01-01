Dnestr.TV

 
0

Старые грузовики из ЕС незаконно оформлялись в Молдове как "новые"

Старые грузовики из ЕС незаконно оформлялись в Молдове как "новые"
Фото: скриншот видео Serviciul Vamal

Сотрудники Департамента по борьбе с мошенничеством и соблюдению таможенных правил Таможенной службы под руководством ПБОПОД расследуют ввоз в Молдову партии грузовиков из ЕС с реальным возрастом более 12 лет, хотя в документах был указан меньший возраст, сообщает Noi.md.

Схема действовала с 2022 года, за это время экономический агент из Республики Молдова в сотрудничестве с брокером и агентом Агентства государственных услуг ввез и растаможил несколько грузовиков из стран Европейского союза.

Таким образом, согласно схеме, суммы, выплаченные государству за импортированные грузовики, были незаконно уменьшены за счет неуплаты акцизного сбора. В результате государству был нанесен ущерб более чем на 1.000.000 леев. Чтобы замаскировать свою схему, они продавали автомобили по рыночной цене (указывая в свидетельстве о регистрации меньший возраст).

В ходе семи рейдов, проведенных 19 января, по нескольким адресам в Кишиневе, были изъяты три грузовика и товары, а также носители информации и черновые записи.

В настоящее время Управление последующего контроля Таможенной службы РМ вынесло решения об оформлении грузовиков, которые были неправильно задекларированы, а ущерб в размере более 1 000 000 леев должен быть выплачен в государственный бюджет. На данном этапе в деле фигурируют трое граждан в возрасте от 44 до 62 лет.

Они являются гражданами Республики Молдова и на время следственных действий находятся на свободе, в соответствии с законом в их отношении действует презумпция невиновности. Уголовное преследование продолжается с целью выяснения всех обстоятельств и установления других лиц, соучастников в совершении преступления, а также других транспортных средств, ввезенных мошенническим путем на таможенную территорию Республики Молдова.
  • Сегодня, 09:34
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Санду заявила о намерении переизбраться на пост президе ...
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Санду заявила о намерении переизбраться на пост президе ...
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна