Сотрудники Департамента по борьбе с мошенничеством и соблюдению таможенных правил Таможенной службы под руководством ПБОПОД расследуют ввоз в Молдову партии грузовиков из ЕС с реальным возрастом более 12 лет, хотя в документах был указан меньший возраст, сообщает Noi.md.
Схема действовала с 2022 года, за это время экономический агент из Республики Молдова в сотрудничестве с брокером и агентом Агентства государственных услуг ввез и растаможил несколько грузовиков из стран Европейского союза.
Таким образом, согласно схеме, суммы, выплаченные государству за импортированные грузовики, были незаконно уменьшены за счет неуплаты акцизного сбора. В результате государству был нанесен ущерб более чем на 1.000.000 леев. Чтобы замаскировать свою схему, они продавали автомобили по рыночной цене (указывая в свидетельстве о регистрации меньший возраст).
В ходе семи рейдов, проведенных 19 января, по нескольким адресам в Кишиневе, были изъяты три грузовика и товары, а также носители информации и черновые записи.
В настоящее время Управление последующего контроля Таможенной службы РМ вынесло решения об оформлении грузовиков, которые были неправильно задекларированы, а ущерб в размере более 1 000 000 леев должен быть выплачен в государственный бюджет. На данном этапе в деле фигурируют трое граждан в возрасте от 44 до 62 лет.
Они являются гражданами Республики Молдова и на время следственных действий находятся на свободе, в соответствии с законом в их отношении действует презумпция невиновности. Уголовное преследование продолжается с целью выяснения всех обстоятельств и установления других лиц, соучастников в совершении преступления, а также других транспортных средств, ввезенных мошенническим путем на таможенную территорию Республики Молдова.