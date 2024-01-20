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Молдавская оппозиция обвинила Санду в манипуляции и давлении на парламент

Молдавская оппозиция обвинила Санду в манипуляции и давлении на парламент
Изображение: point.md

Президент Молдовы Майя Санду бесцеремонно вмешивается в деятельность законодательного собрания и диктует правящему большинству свое видение законопроектов, считает депутат от оппозиционной партии "Возрождение" Василий Боля, передает ria.ru.

В четверг спикер парламента Молдовы Игорь Гросу созвал экстренное заседание законодательного собрания, чтобы проголосовать за внесение в Кодекс о выборах поправок, предложенные президентом страны Майей Санду, которая накануне отказалась подписать принятую в декабре аналогичную инициативу. Глава республики предложила депутатам провести референдум о вступлении в Евросоюз в один день с выборами президента, также Санду рекомендовала внести поправки, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней. Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов (БКС) в знак протеста бойкотировали заседание. В их отсутствие правящее парламентское большинство - партия "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) проголосовало за инициативу президента.

"После просьбы Санду парламент повторно рассмотрел законодательную инициативу по внесению изменений в Кодекс о выборах и Закон о политических партиях. У меня сложилось впечатление, что парламент стал игрушкой для Санду. Президент бесцеремонно вмешивается в деятельность законодательного собрания и диктует правящему большинству свое видение законопроектов. А депутаты от PAS, чтобы не расстраивать своих хозяев, в том числе президента, вносит поправки в законы, когда их об этом просят, чтобы исполнить чью-то прихоть", – написал парламентарий в своем блоге.

Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Санду стала президентом по результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в должность она вступила в конце декабря. Президентские выборы состоятся в 2024 году.
  • Сегодня, 09:42
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