День траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск объявлен в понедельник в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт eadaily.com
Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку. Под артиллерийский огонь попала, в частности, территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал Пушилин, погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них — два подростка. По словам Пушилина, за день во время обстрелов региона погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона.
Россия решительно осуждает удар украинских войск по Донецку и призывает международные структуры и правительства осудить этот варварский террористический акт против мирного населения, заявили в МИД РФ.
Генсек ООН Антониу Гутерриш также строго осудил удар по Донецку: нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.
Удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, в нем будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Украинские военные заявили, что не стреляли по рынку в Донецке
Украинские военные заявили, что не стреляли по рынку в Донецке, где в воскресенье, по заявлениям властей, под артиллерийским ударом погибли 25 человек, передаёт point.md со ссылкой на bbc.com.
Этот рынок находится на юго-западной окраине Донецка, в десяти с небольшим километрах от линии фронта, власти утверждают, что по рынку был нанесен артиллерийский удар.
«Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении ОСГВ „Таврия“, в этом случае боевой работы средствами поражения не вели», — говорится в опубликованном вечером в воскресенье заявлении Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия», которая действует на восточном фронте, передает bbc.com