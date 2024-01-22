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В ДНР объявлен день траура

В ДНР объявлен день траура
Фото: ТАСС / Дмитрий Ягодкин

День траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск объявлен в понедельник в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт eadaily.com

Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку. Под артиллерийский огонь попала, в частности, территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал Пушилин, погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них — два подростка. По словам Пушилина, за день во время обстрелов региона погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона.

Россия решительно осуждает удар украинских войск по Донецку и призывает международные структуры и правительства осудить этот варварский террористический акт против мирного населения, заявили в МИД РФ.

Генсек ООН Антониу Гутерриш также строго осудил удар по Донецку: нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.

Удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, в нем будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Украинские военные заявили, что не стреляли по рынку в Донецке

Украинские военные заявили, что не стреляли по рынку в Донецке, где в воскресенье, по заявлениям властей, под артиллерийским ударом погибли 25 человек, передаёт point.md со ссылкой на bbc.com.

Этот рынок находится на юго-западной окраине Донецка, в десяти с небольшим километрах от линии фронта, власти утверждают, что по рынку был нанесен артиллерийский удар.

«Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении ОСГВ „Таврия“, в этом случае боевой работы средствами поражения не вели», — говорится в опубликованном вечером в воскресенье заявлении Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия», которая действует на восточном фронте, передает bbc.com

В ДНР объявлен день траура
фото из открытых источников

  • Сегодня, 09:56
  • DTV
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