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В Молдове ждут прекращения поставок бесплатного российского газа

В Молдове ждут прекращения поставок бесплатного российского газа
фото: noi.md

Левобережью Днестра придется оплачивать гораздо более высокие счета за электроэнергию и газ, поскольку поставки бесплатного газа из России прекратятся, заявил министр энергетики Виктор Парликов в эфире канала Jurnal TV, передаёт noi.md

«Если не в следующем году, то через два года поставки бесплатного газа из России прекратятся, и это понимают в левобережье Днестра», – со ссылкой на bani.md цитирует министра энергетики Виктора Парликова noi.md

По словам министра, Республика Молдова может обеспечить Приднестровье газом и энергией, но за энергию и газ кто-то должен будет платить.

Напомним, что в настоящее время Кишинев закупает большую часть электроэнергии у приднестровской ГРЭС по цене 66USD/МВт. МолдГРЭС в Днестровске работает на российском газе.

Министр энергетики РМ Виктор Парликов заявляет, что Кишинев учел сценарий отключения «Газпромом» газа для Приднестровья.

  • Сегодня, 10:16
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