Левобережью Днестра придется оплачивать гораздо более высокие счета за электроэнергию и газ, поскольку поставки бесплатного газа из России прекратятся, заявил министр энергетики Виктор Парликов в эфире канала Jurnal TV, передаёт noi.md
«Если не в следующем году, то через два года поставки бесплатного газа из России прекратятся, и это понимают в левобережье Днестра», – со ссылкой на bani.md цитирует министра энергетики Виктора Парликова noi.md
По словам министра, Республика Молдова может обеспечить Приднестровье газом и энергией, но за энергию и газ кто-то должен будет платить.
Напомним, что в настоящее время Кишинев закупает большую часть электроэнергии у приднестровской ГРЭС по цене 66USD/МВт. МолдГРЭС в Днестровске работает на российском газе.
Министр энергетики РМ Виктор Парликов заявляет, что Кишинев учел сценарий отключения «Газпромом» газа для Приднестровья.