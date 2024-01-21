Альянс объявил, что в учениях Steadfast Defender 24 (Стойкий защитник 24), которые пройдут с января по конец мая, примут участие все 31 член НАТО, а также Швеция, страна, вступление которой откладывают Венгрия и Турция.
Однако в документе, с которым ознакомились молдавские журналисты Europa Libera, указывается, что Молдова также будет участвовать в маневрах, по крайней мере, в качестве принимающей стороны в рамках учений Swift Response (Быстрый ответ). Они запланированы на 5-24 мая и пройдут в Эстонии, Венгрии, Италии, Молдове, Северной Македонии, Польше, Румынии и Швеции.
Молдова является единственной страной, не являющейся членом и не являющейся кандидатом на вступление в альянс, которая будет проводить мероприятия в рамках крупнейших военных маневров НАТО со времен холодной войны.
В документах НАТО не говорится, что альянс будет практиковаться в реагировании на возможную российскую агрессию против страны-члена, но говорится, что цель состоит в том, чтобы проверить боеспособность "в смоделированном сценарии возникающего конфликта с почти равным противником".
В частном порядке источники в НАТО без колебаний сказали: "Конечно, это Россия".
В маневрах примут участие 90 тысяч военнослужащих, десятки самолетов и вертолетов, более тысячи боевых машин.
Первый этап, который начнется ближе к концу января, будет сосредоточен на трансатлантической переброске сил, проверяя способность США быстро перебросить войска в Европу.
Второй этап, к которому Молдова присоединится в качестве принимающей стороны, начнется в середине февраля и проверит, сможет ли НАТО защитить свой восточный фланг. Или, выражаясь языком документов НАТО, сможет ли альянс проводить "сложные операции на многих территориях, в течение месяцев, на тысячи километров, от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы, и в любых условиях".
МИД России заявил о риске военных инцидентов из-за предстоящих учений НАТО
Крупнейшие со времен распада СССР учения НАТО Steadfast Defender, которые начнутся на следующей неделе и продлятся несколько месяцев, могут спровоцировать некие «военные инциденты», заявил «РИА Новости» замминистра иностранных дел России Александр Грушко, передаёт moscowtimes.io
По его мнению, мероприятия такого масштаба «еще больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности» и знаменуют «окончательное возвращение альянса к схемам холодной войны, направленным на конфронтацию с Россией».
Грушко обратил внимание на сценарий учений, согласно которому противником НАТО станет несуществующее государство, похожее на Россию. По задумке оно нападет на одного из членов Альянса, чем спровоцирует третью мировую войну. В ходе учений планируется провести не менее 500 воздушных боевых операций, а также задействовать танки, артиллерию, авианосцы, эсминцы, подлодки и истребители.
Грушко остался недоволен таким замыслом и обвинил НАТО в «искусственно разогреваемой обстановке военного психоза», напомнив, что ранее военачальники ряда стран, входящих в блок, призвали готовиться к войне с Россией.
«Цель понятна: путем демонизации России, запугав обывателя, оправдать безудержный рост военных расходов, а заодно заставить европейцев еще энергичнее включиться в гонку вооружений на радость американскому ВПК», — сказал Грушко.
Замминистра заверил, что Россию такие «провокационные демонстрации» не пугают, поскольку у нее есть «все ресурсы для обеспечения безопасности и обороноспособности».
Учения НАТО Steadfast Defender будут проходить в Германии, Польше и странах Балтии, в том числе на границе с Калининградской областью России. В них примут участие около 90 тыс. военнослужащих.
19 января председатель военного комитета НАТО нидерландский адмирал Роб Бауэр заявил о неизбежности войны с Россией. По его словам, всем странам блока нужно готовиться к тому, что она начнется в течение ближайших 20 лет.
В декабре на этот счет высказался главком армии Великобритании Пэтрик Сэндерс, который заявил, что война в Украине заставляет вспомнить времена Гитлера и задуматься о неизбежности столкновения с Путиным. К тому же призвали сограждан главнокомандующий вооруженными силами Нидерландов и начальник штаба армии Бельгии. Уже в новом 2024 году быть готовыми к угрозе большой войны посоветовали верховный главнокомандующий и министр гражданской обороны Швеции.
15 января стало известно, что власти Германии рассматривают возможность нападения России на восточный фланг НАТО уже летом 2025 года. На следующий день премьер Эстонии Кая Каллас отмерила период до начала войны с восточным соседом в пределах всего трех лет. 19 января на этот счет высказался и глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус — по его мнению, у Запада есть еще 5–8 лет, прежде чем произойдет военное столкновение.
Летом 2023 года Путин заявил, что он не заинтересован в войне с НАТО. «Но если кто-то захочет — не мы, — мы готовы», — добавил он. Между тем о том, что «России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта» с альянсом, говорил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя передачу Украине американских танков Abrams и обещания поставок ракет большой дальности ATACMS. «Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м», — заявлял Медведев.