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Послание Президента ПМР органам государственной власти и управления

Послание Президента ПМР органам государственной власти и управления
фото: president.gospmr

Руководитель страны проводит расширенное совещание. В режиме видеоконференции он оглашает Послание Президента ПМР органам государственной власти и управления. По сути, это постановка ключевых задач на год. Онлайн Главу государства слушают не только руководители, но и коллективы госорганов, министерств, ведомств, служб, средств массовой информации, сообщает пресс-служба Главы государства.

Прежде чем приступить к обозначению основных направлений предстоящей деятельности, Вадим Красносельский кратко подвел итоги минувшего года. Говорил о том, что страна прожила 2023 год в условиях внешнего экономического и политического давления, усиления блокадных мер со стороны Молдовы, о проблемах с экспортом продукции и импортом социально значимых товаров, о сохраняющей актуальность проблематике банковской сферы и простое формата «5+2». Президент напомнил, что Молдова не первый раз использует сложные внешние обстоятельства, усугубляя положение приднестровцев.

Вадим Красносельский говорил о том, что 2023-й был посвящен в Приднестровье сельскому хозяйству, сельским территориям и сельскому туризму, а наступивший – семье и семейным ценностям. Акцентировал внимание на том, что социальные обязательства государством исполнялись полномерно и своевременно.

Вадим Красносельский напомнил, что жизнедеятельность республики организована в соответствии с положениями Стратегии развития Приднестровья до 2026 года. Прописанного в ней курса страна будет придерживаться и в наступившем году. Основные принципы и цели, к достижению которых стремится Приднестровье: политическая стабильность, экономическая самодостаточность, социальная справедливость. Под этими заглавиями традиционно собраны по направлениям блоки ведомственных задач. Отдельно Президентом обычно выделяются региональная политика и рекомендации законодательному органу.

Во второй части расширенного совещания планируется подвести итоги Года агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма (2023 г.) и наметить план мероприятий в рамках Года семьи и семейных ценностей (2024 г.).

новость обновляется
  • Сегодня, 10:58
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