Руководитель страны проводит расширенное совещание. В режиме видеоконференции он оглашает Послание Президента ПМР органам государственной власти и управления. По сути, это постановка ключевых задач на год. Онлайн Главу государства слушают не только руководители, но и коллективы госорганов, министерств, ведомств, служб, средств массовой информации, сообщает пресс-служба Главы государства.
Прежде чем приступить к обозначению основных направлений предстоящей деятельности, Вадим Красносельский кратко подвел итоги минувшего года. Говорил о том, что страна прожила 2023 год в условиях внешнего экономического и политического давления, усиления блокадных мер со стороны Молдовы, о проблемах с экспортом продукции и импортом социально значимых товаров, о сохраняющей актуальность проблематике банковской сферы и простое формата «5+2». Президент напомнил, что Молдова не первый раз использует сложные внешние обстоятельства, усугубляя положение приднестровцев.
Вадим Красносельский говорил о том, что 2023-й был посвящен в Приднестровье сельскому хозяйству, сельским территориям и сельскому туризму, а наступивший – семье и семейным ценностям. Акцентировал внимание на том, что социальные обязательства государством исполнялись полномерно и своевременно.
Вадим Красносельский напомнил, что жизнедеятельность республики организована в соответствии с положениями Стратегии развития Приднестровья до 2026 года. Прописанного в ней курса страна будет придерживаться и в наступившем году. Основные принципы и цели, к достижению которых стремится Приднестровье: политическая стабильность, экономическая самодостаточность, социальная справедливость. Под этими заглавиями традиционно собраны по направлениям блоки ведомственных задач. Отдельно Президентом обычно выделяются региональная политика и рекомендации законодательному органу.
Во второй части расширенного совещания планируется подвести итоги Года агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма (2023 г.) и наметить план мероприятий в рамках Года семьи и семейных ценностей (2024 г.).