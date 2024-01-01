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Трудовые коллективы Приднестровья выйдут на митинг в Тирасполе 24 января

Трудовые коллективы Приднестровья выйдут на митинг в Тирасполе 24 января
фото из открытых источников

Федерация профсоюзов Приднестровья, Республиканское общественное движение «Совет трудовых коллективов Приднестровья», Республиканская организация некоммерческого партнерства «Общереспубликанское Объединение Работодателей – Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья» обратились в адрес Государственной администрации города Тирасполя и города Днестровска с уведомлением о проведении 24 января митинга трудовых коллективов против экономической дискриминации жителей Приднестровья руководством Республики Молдова, информирует novostipmr.com

В соответствии со статьей 12 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 29 декабря 2017 года № 396-З-VI «О собраниях, митингах, демонстрациях, уличных шествиях и пикетированиях» госадминистрацией было подготовлено Распоряжение о согласовании проведения митинга трудовых коллективов 24 января 2024 года.

Как сообщили в госадминистрации, начало шествия колонны в 10:30. Колонна будет двигаться от Государственного театра драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой до площади им. А.В. Суворова, где и состоится митинг.
  • Сегодня, 11:26
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