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Вспышка птичьего гриппа в Молдове растёт

Вспышка птичьего гриппа в Молдове растёт
фото из открытых источников

Уже в 37 населённых пунктах (19 районов) Молдовы зарегистрированы случаи вспышек птичьего гриппа, сообщает Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.

Обновлённый список населённых пунктов РМ, в которых обнаружен птичий грипп:

Коржеуцы, Старые Каракушены, Бэлкэуць, Липканы Бричанского района;

Ракария, Новые Боросены Рышканского района;

Моара де Пятрэ, София Дрокиевского района;

Куболта Сынжерейского района;

Воловица, Парканы Сорокского района;

Путинешты, Лунга Флорештского района;

Солончены, Резина Резинского района;

Калугэр, Скумпия, Фэгэдэу Фалештского района;

Кошены Унгенского района;

Верхняя Жора, Пятра, Иванча, Березложи Оргеевского района;

Кожушна, Редены Страшенского района;

Кошница, Оксентия Дубоссарского района;

Старые Дубоссары Криулянского района;

Шерпены Новоаненского района;

Рэчула Каларашского района;

Глодяны Глодянского района;

Оланешты, Талмаз Штефан-Водского района;

Грэдиница, Плоп-Штюбей, Леунтя Каушанского района;

Пояна Шолданештского района.

Продукция птицеводства из населённых пунктов РМ временно запрещена к ввозу в Приднестровье.

Факторы риска

Основной фактор риска — это контакт с инфицированной домашней птицей. Люди могут заразиться при вдыхании или прямом контакте со слюной, слизью или фекалиями больных птиц.

Инфекция также может передаваться с недоваренным мясом или яйцами заражённых птиц
  • Сегодня, 11:39
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