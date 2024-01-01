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Вспышка птичьего гриппа в Молдове растёт
фото из открытых источников
Уже в 37 населённых пунктах (19 районов) Молдовы зарегистрированы случаи вспышек птичьего гриппа, сообщает Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
Обновлённый список населённых пунктов РМ, в которых обнаружен птичий грипп:
Коржеуцы, Старые Каракушены, Бэлкэуць, Липканы Бричанского района;
Ракария, Новые Боросены Рышканского района;
Моара де Пятрэ, София Дрокиевского района;
Куболта Сынжерейского района;
Воловица, Парканы Сорокского района;
Путинешты, Лунга Флорештского района;
Солончены, Резина Резинского района;
Калугэр, Скумпия, Фэгэдэу Фалештского района;
Кошены Унгенского района;
Верхняя Жора, Пятра, Иванча, Березложи Оргеевского района;
Кожушна, Редены Страшенского района;
Кошница, Оксентия Дубоссарского района;
Старые Дубоссары Криулянского района;
Шерпены Новоаненского района;
Рэчула Каларашского района;
Глодяны Глодянского района;
Оланешты, Талмаз Штефан-Водского района;
Грэдиница, Плоп-Штюбей, Леунтя Каушанского района;
Пояна Шолданештского района.
Продукция птицеводства из населённых пунктов РМ временно запрещена к ввозу в Приднестровье.
Факторы риска
Основной фактор риска — это контакт с инфицированной домашней птицей. Люди могут заразиться при вдыхании или прямом контакте со слюной, слизью или фекалиями больных птиц.
Инфекция также может передаваться с недоваренным мясом или яйцами заражённых птиц
- Сегодня, 11:39
- DTV
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