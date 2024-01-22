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Зеленский издал указ об «исторически населенных украинцами» землях России

Зеленский издал указ об «исторически населенных украинцами» землях России
фото: Juan Medina / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский поручил собирать факты «преступлений против украинцев» в России на территориях, где живет большое количество украинцев, текст указа опубликован на его сайте, передаёт РБК

Среди таких территорий он назвал Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в границах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.

Зеленский также поручил активизировать работу «по противодействию дезинформации и пропаганде Российской Федерации о прошлом и происходящем с украинцами в России», создать научный центр, которые бы занялся исследованием «политических репрессий» против украинцев, развивать контакты между украинцами и «порабощенными Россией народами».

В указе поручено подготовить и распространить по Украине и миру материалы о тысячелетней истории Украины, исторических связях населенных этническими украинцами территорий с украинскими национальными государственными образованиями в разные периоды истории, затронуть в учебниках «правдивую историю этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах Российской Федерации».

В указе отмечается, что Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине, пишет point.md со ссылкой на rbc.ua

Также в тексте документа говорится, что Москва нарушает права украинцев на образование на украинском языке и его свободное использование, гражданские, социальные, культурные и религиозные права, право доступа к украиноязычным СМИ, говорится в документе.

О подписании указа Зеленский сообщил в своем телеграм-канале по случая Дня соборности, который ежегодно празднуется на Украине 22 января. Праздник приурочен ко дню провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое украинское государство.

В этот же день Зеленский внес в парламент законопроект о множественном гражданстве, что позволит предоставить гражданство «всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира», кроме России. Принятие документа также позволит получить гражданство Украины тем иностранным добровольцам, которые воюют в ВСУ.

Российская сторона считает таких служащих наемниками.

Российский президент Владимир Путин неоднократно отрицал существование Украины до образования Украинской Республики в составе СССР. «Кто ее создал-то? Ленин. Владимир Ильич», — считает он. По его мнению, все «южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины, в период создания СССР».

В XVI веке, по словам Путина, от Речи Посполитой отделились три региона — Киев с современной Киевской областью, Житомир и Чернигов, которые попросили русского царя о присоединении.

Спустя четыре столетия власти «начали формировать Советский Союз и сформировали огромную Украину, прежде всего и в значительной степени за счет южнорусских земель», заключил президент России.

  • Вчера, 18:14
  • DTV
  • Просмотров: 70
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